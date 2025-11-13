Sarkari Naukri: कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में 250 पदों पर निकली भर्ती, इस दिन से पहले करें आवेदन, 1.42 लाख तक होगी सैलरी

Cabinet Secretariat DFO Tech Recruitment 2025: युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का एक शानदार मौका सामने आया है. कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने डिप्टी फील्ड ऑफिसर (DFO) टेक्निकल के अलग-अलग विषय अनुसार 250 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वे लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें.

सब्जेक्ट वाइज इन 250 पदों पर निकली वैकेंसी

कंप्यूटर साइंस / इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी - 124 पद

डेटा साइंस / आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस - 10 पद

इलेक्ट्रॉनिक्स / कम्युनिकेशन/ टेलीकम्युनिकेशन - 95 पद

सिविल इंजीनियरिंग - 02 पद

मैकेनिकल इंजीनियरिंग - 02 पद

फिजिक्स - 06 पद

केमेस्ट्री - 04 पद

मैथ्स - 02 पद

स्टैटिक्स - 02 पद

जियोलॉजी - 03 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से BE/BTech या MSc की डिग्री पद अनुसार होनी चाहिए. इसी के साथ उम्मीदवार GATE 2023/2024/2025 में क्वालीफाई होना चाहिए.

चयन प्रक्रिया

GATE स्कोर

शॉर्टलिस्टिंग

इंटरव्यू

फाइनल लिस्ट

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 30 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी पे-लेवल 7 के अनुसार 44,900 से 1,42,400 रुपये प्रति महीने होंगे. इसी के साथ उन्हें अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे. वहीं, अगर उम्मीदवार की दिल्ली में पोस्टिंग होती है, तो उनकी सैलरी लागू सभी भत्ते सहित 99,000 रुपये तक होगी.

ऐसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से फॉर्म डाउनलोड करें.

इसके बाद फॉर्म का प्रिंट आउट निकालें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म के साथ अटैच करें.

लास्ट में फॉर्म को चेक कर नीचे दिए गए पते पर डाक से भेज दें.

इस पते पर डाक करें आवेदन फॉर्म

पोस्ट बैग नंबर - 001, लोधी रोड हेड पोस्ट ऑफिस

नई दिल्ली - 110003

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

