Canara Bank Recruitment 2025: केनरा बैंक में ग्रेजुएट्स के लिए 3500 पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, आज से आवेदन शुरू

Canara Bank Apprentice Notification 2025: बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. केनरा बैंक ने ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 3500 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 23 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट canarabank.bank.in पर जाकर लास्ट डेट से ऑनलाइन आवेदन कर दें.

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री का होना अनिवार्य है, जो 01.01.2022 से पहले और 01.09.2025 के बाद की नहीं होनी चाहिए. वहीं, योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

आयु सीमा

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 28 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क

उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. वहीं, SC/ST/PwBD वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है.

इतना मिलेगा स्टाइपेंड

चुने गए योग्य उम्मीदवारों को 15,000 रुपये प्रति महीने स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा.

चयन प्रक्रिया

लोकल लैंगुएज टेस्ट

मेडिकल और फिजिकल फिटनेस

ध्यान दें, लोकल लैंगुएज का टेस्ट उन्हीं उम्मीदवारों को देना होगा, जिनके 10वीं या 12वीं के सर्टिफिकेट में स्थानीय भाषा पढ़ें होना का प्रमाण नहीं होगा.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट canarabank.bank.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

