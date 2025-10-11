Canara Bank Recruitment 2025: केनरा बैंक ने हजारों पदों पर निकाली बंपर वैकेंसी, ग्रेजुएट्स जल्द करें आवेदन, आखिरी तारीख कल

Advertisement
Hindi Newsनौकरी

Canara Bank Recruitment 2025 Vacancy: केनरा बैंक ने अप्रेंटिस के 3500 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है.

Oct 11, 2025
Canara Bank Recruitment 2025 Notification: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. केनरा बैंक ने अप्रेंटिस के 3500 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 23 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 12 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने की सोच रहे हैं. वे आवेदन विंडो बंद होने से पहले आधिकारिक वेबसाइट canarabank.bank.in पर जाकर अप्लाई कर दें, नहीं तो आपके हाथ से एक सुनहरा मौका निकल जाएगा. 

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री का होना अनिवार्य है. वहीं, कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएशन की डिग्री 01.01.2022 से पहले और 01.09.2025 के बाद की नहीं होनी चाहिए. 

आयु सीमा 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 28 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

इतना मिलेगा स्टाइपेंड
अप्लाई करने वालों में से चयनित उम्मीदवारों को 15,000 रुपए प्रति महीने स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे. 

ये भी पढ़ें: IOCL Recruitment 2025: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 523 पदों पर बंपर भर्ती, जल्दी करें आवेदन, आखिरी तारीख कल

चयन प्रक्रिया 

  • मेरिट बेसिस 

  • लोकल लैंग्वेज टेस्ट

  • फिजिकल/मेडिकल फिटनेस

     

आवेदन शुल्क
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. 

  • जनरल/OBC/EWS - 500 रुपये 

  • SC/ST/PwBD - निशुल्क 

ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले ई-अपरेंटिसशिप पोर्टल nats.education.gov.in पर जाएं और वहां खुद को रजिस्टर्ड करें. 

  • इसके बाद बैंक की आधिकारिक वेबसाइट canarabank.bank.in पर जाएं. 

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • फिर फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.  

जानकारी के लिए बता दें, उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

ये भी पढ़ें: NHIDCL Recruitment 2025: भारत सरकार की कंपनी में डिप्टी मैनेजर बनने का मौका, जल्दी करें आवेदन, 1.6 लाख तक होगी सैलरी

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं.

Canara Bank Recruitment 2025Sarkari Naukri

