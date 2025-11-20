AI से करियर बनाना होगा आसान! 3 कोर्स से यहां मिलेंगे सरकारी नौकरी के कई अवसर, फटाफट चेक करें लिस्ट

Career in AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की चर्चा हर तरफ है. इस नई टेक्नोलॉजी को नौकरी छीनने के लिए भी जिम्मेदार माना जा रहा है. हालांकि, जिस व्यक्ति ने इस टेक्नोलॉजी को स्किल के तौर पर अपना लिया उसका करियर सेट है. जी हां, ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं बल्कि आगामी नौकरियों की वैकेंसी और एआई की बढ़ती मांग के कारण ऐसा कहा जा रहा है. दुनिया भर में कई देश हैं जो एआई स्किल्स वालों को नौकरी दे रहे हैं जिनमें से एक अमेरिका भी है. एआई सेक्टर में ये देश नौकरी देने के लिए आगे है. कुछ टॉप कोर्स हैं जिसे करने पर सरकारी नौकरी तक अमेरिका में हासिल हो सकती है, आइए फटाफट से उन कोर्स की लिस्ट देख लेते हैं.

AI वालों के लिए बड़े पैमाने पर नौकरियां

दुनियाभर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बड़ा मुद्दा है. प्रेसिडेंट रिसर्च के अनुसार साल 2024 के दौरान अमेरिका में AI सेक्टर 146.09 अरब डॉलर का था. हालांकि, कुछ ही सालों में 2034 तक ये 851.46 अरब डॉलर तक हो सकता है. ऐसे में साफ है कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर एआई की पढ़ाई करने वालों नौकरियां आसानी से मिलेगी और इसमें करियर बनाना सफल रहेगा.

AI बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की नौकरी

एआई क्षेत्र में कई नौकरियों में से एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की भी है. इस नौकरी में करीब 1.73 करोड़ रुपये सैलरी दी जाती है. ये नौकरी नए-नए बिजनेस को तलाशने और कंपनी की ग्रोथ के लिए होती है. एआई का इस्तेमाल करना भी इस नौकरी में शामिल होता है. आप बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स के जरिए इस जॉब को हासिल करने के उम्मीदवार बन सकते हैं.

डीप लर्निंग इंजीनियर जॉब

आप एआई क्षेत्र में डीप लर्निंग इंजीनियर की नौकरी हासिल कर सकते हैं. डीप लर्निंग इंजीनियर कोर्स में अलग-अलग तरह के ऑनलाइन और डिग्री प्रोग्राम शामिल हैं. इसमें छात्रों को AI और मशीन लर्निंग के बारे में गहराई से समझाया जाता है. डीप लर्निंग इंजीनियर्स डेटा साइंटिस्ट की नौकरी आगामी सालों में कई सारी हासिल हो सकती हैं. अमेरिका में इसकी नौकरी करने वालों को आमतौर पर सालाना सैलरी 1.25 करोड़ रुपये है.

कंप्यूटर विजन इंजीनियरिंग

एआई क्षेत्र में सबसे चर्चित नौकरियों में से एक कंप्यूटर विजन इंजीनियर कोर्स भी है. इसमें गहराई से कंप्यूटरों के विजुअल डेटा को समझा जाता है. AI पावर्ड मशीन लर्निंग के अलावा कंप्यूटर विजन अप्रोच का यूज कंप्यूटर विजन इंजीनियरिंग करते हैं. अमेरिका में कंप्यूटर विजन इंजीनियर की सैलरी 1.50 करोड़ रुपये है.

