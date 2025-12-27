Career in Sports: सरकार दे रही है इंटर्नशिप का मौका, 452 पदों पर भर्ती; काम सीखने के साथ होगी कमाई

Sports Ministry Paid Internship Program: खेल क्षेत्र में इंटरेस्ट रहता है तो करियर बनाने के लिए शानदार मौका है. दरअसल, खेल मंत्रालय की ओर से इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान किया गया है. इस नई इंटर्नशिप स्कीम के जरिए केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा 400 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी. ऐसे उम्मीदवार जो खेल से जुड़े काम को सिखना चाहते हैं और साथ की साथ कमाई भी करना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक अच्छा मौका हो सकता है. आइए जानते हैं कि इस नई इंटर्नशिप स्कीम के जरिए किन लोगों को मौका मिल सकता है? इस प्रोग्राम को शुरू करने का क्या उद्देश्य है और कहां से इंटर्नशिप का मौका मिल सकता है?

इंटर्नशिप के लिए कौन कर सकता है अप्लाई?

किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, शारीरिक शिक्षा या खेल क्षेत्र में काम करना का इंटरेस्ट रखने वाले.

कहां से कर सकेंगे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई?

Add Zee News as a Preferred Source

इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 452 पोस्ट के लिए उम्मीदवारों का चयन होगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार खेल मंत्रालय के एप्लिकेशन पोर्टल या आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे जिसके लिए जल्द लिंक को एक्टिव किया जा सकता है. MYAS और इससे जुड़े मुख्य निकायों के साथ इंटर्नशिप का मौका मिलेगा जिनमें 3 मुख्य निकाय शामिल हैं.

इन 3 निकायों में इंटर्नशिप का अवसर

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (NDTL)

बारीकी से काम सीखने का मौका

खेल मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस और उससे संबंधित या मिलते-जुलते क्षेत्र में सुधार करने के अलावा एक मजबूती लाना है. ऐसे उम्मीदवार जो खेल क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं उन्हें केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से अवसर दिया जाएगा. खेल संबंधित 20 से ज्यादा डोमेन में काम करेंगे. साथ ही काम को बारीकी से सीखने का अवसर मिल सकेगा.

कब से शुरू होगा आवेदन?

हर साल इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को शुरू किया जाता है. जनवरी और जुलाई में इसकी शुरुआत होती है. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को इंटर्नशिप का हिस्सा बनने का मौका दिया जाता है. इंटर्नशिप पेड होती है जिस वजह से काम सीखने के साथ-साथ कमाई भी कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Career in Sports: खेलेंगे कूदेंगे नहीं बनेंगे खराब! बना सकेंगे करियर, भारत में ये हैं 3 स्पोर्ट्स कोर्स