CBSE Recruitment 2025: सीबीएसई में नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती शुरू, 18 से 35 साल वालों के पास सुनहरा मौका, तुरंत करें आवेदन

CBSE Recruitment 2025 Notification: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. सीबीएसई ने नॉन-टीचिंग के विभिन्न 124 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 02 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं.

इन 124 पदों पर निकली वैकेंसी

असिस्टेंट सेक्रेटरी - 08 पद

असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर - 12 पद

असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर - 08 पद

असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर - 07 पद

अकाउंट्स ऑफिसर - 02 पद

सुपरिटेंडेंट - 27 पद

जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर - 09 पद

जूनियर अकाउंटेंट - 16 पद

जूनियर असिस्टेंट - 35 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं, ग्रेजुएशन या पोस्ट-ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

टियर - 1

टियर - 2

इंटरव्यू

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

जनरल/OBC/EWS - 1,750 रुपए

SC/ST/PWBD/एक्स सर्विसमैन/महिला - 250 रुपए

CBSE ऑफिसर : नि:शुल्क

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी संबंधित पद अनुसार पे लेवल-2 से पे लेवल-10 के अनुसार होगी.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबासइट cbse.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

