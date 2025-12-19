CBSE Vacancy 2025: 12वीं पास वालों के लिए खुशखबरी! सीबीएसई भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी, जानें अप्लाई प्रोसेस

CBSE Vacancy 2025: 12वीं पास कर चुके उम्मीदवारों के लिए सीबीएसई में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है. सीबीएसई ने कुल 124 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया है, आइए आवेदन और चयन प्रक्रिया जान लेते हैं.
Trending Photos
CBSE Vacancy 2025: 12वीं पास करने के बाद क्या आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं? अगर हां, तो आपके पास एक अच्छा मौका है जिसका फायदा उठाकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में नौकरी हासिल कर सकते हैं. 100 से ज्यादा पदों पर सीबीएसई की ओर से भर्ती की जा रही है. ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं. सीबीएसई द्वारा ग्रुप ए, बी और सी के तहत कुल 124 पदों पर भर्ती निकाली है जिनमें प्रशासनिक, शैक्षणिक और वित्तीय सर्विस से जुड़े पद शामिल हैं. आइए जानते हैं कैसे इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं?
आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी
पहले सीबीएसई ने 124 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तिथि 22 दिसंबर 2025 तय की थी. हालांकि, इसकी तिथि को बढ़ाकर 27 दिसंबर 2025 कर दिया गया है. सीबीएसई भर्ती 2025 के तहत प्रशासनिक कार्य, फाइनेंस, अकादमिक सपोर्ट और कोआर्डिनेशन संबंधित भर्ती की जाएगी.
किन पदों पर होगी भर्ती?
कैसे करें आवेदन?
क्या है चयन प्रक्रिया?
सीबीएसई भर्ती की चयन प्रक्रिया के तहत दो चरणों को पूरा करना होगा. टियर-1 और टियर-2 परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार का सिलेक्शन हो सकता है. आखिर में दस्तावेज वेरिफिकेशन के बाद चयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
ये भी पढ़ें- Sarkari Naukri: 12वीं के बाद भी खुले हैं सरकारी नौकरियों के दरवाजे! यहां कर सकते हैं ट्राई