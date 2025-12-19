Advertisement
CBSE Vacancy 2025: 12वीं पास वालों के लिए खुशखबरी! सीबीएसई भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी, जानें अप्लाई प्रोसेस

CBSE Vacancy 2025: 12वीं पास कर चुके उम्मीदवारों के लिए सीबीएसई में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है. सीबीएसई ने कुल 124 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया है, आइए आवेदन और चयन प्रक्रिया जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 19, 2025, 11:51 AM IST
CBSE Vacancy 2025: 12वीं पास करने के बाद क्या आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं? अगर हां, तो आपके पास एक अच्छा मौका है जिसका फायदा उठाकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में नौकरी हासिल कर सकते हैं. 100 से ज्यादा पदों पर सीबीएसई की ओर से भर्ती की जा रही है. ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं. सीबीएसई द्वारा ग्रुप ए, बी और सी के तहत कुल 124 पदों पर भर्ती निकाली है जिनमें प्रशासनिक, शैक्षणिक और वित्तीय सर्विस से जुड़े पद शामिल हैं. आइए जानते हैं कैसे इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं?

आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी

पहले सीबीएसई ने 124 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तिथि 22 दिसंबर 2025 तय की थी. हालांकि, इसकी तिथि को बढ़ाकर 27 दिसंबर 2025 कर दिया गया है. सीबीएसई भर्ती 2025 के तहत प्रशासनिक कार्य, फाइनेंस, अकादमिक सपोर्ट और कोआर्डिनेशन संबंधित भर्ती की जाएगी.

किन पदों पर होगी भर्ती?

  • ग्रुप ए में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट डायरेक्टर और अकाउंट्स ऑफिसर शामिल हैं.
  • ग्रुप बी में जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर और सुपरिंटेंडेंट शामिल हैं.
  • ग्रुप सी में जूनियर असिस्टेंट और जूनियर अकाउंटेंट शामिल हैं.

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाना होगा.
  2. होमपेज पर ‘रिक्रूटमेंट’ सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करें और फिर से लॉगिन करें.
  4. स्क्रीन पर आवेदन पत्र शो होगा इसमें सभी डिटेल्स को ध्यान से भर दें.
  5. मांगे जा रहे दस्तावेज जैसे- शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साइज फोटो आदि को अपलोड करें.
  6. आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें और प्रिंटआउट निकाल लें.

क्या है चयन प्रक्रिया?

सीबीएसई भर्ती की चयन प्रक्रिया के तहत दो चरणों को पूरा करना होगा. टियर-1 और टियर-2 परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार का सिलेक्शन हो सकता है. आखिर में दस्तावेज वेरिफिकेशन के बाद चयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

ये भी पढ़ें- Sarkari Naukri: 12वीं के बाद भी खुले हैं सरकारी नौकरियों के दरवाजे! यहां कर सकते हैं ट्राई

