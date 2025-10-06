Advertisement
CCL Recruitment 2025: सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 1180 पदों पर निकाली भर्ती, जल्दी करें आवेदन, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन

CCL Apprentice Recruitment 2025 Vacancy: सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) ने अप्रेंटिस के विभिन्न 1180 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 06, 2025, 11:33 PM IST
CCL Apprentice Recruitment 2025 Notification: भारत के अधिकांश युवाओं का सपना सरकारी नौकरी करने का होता है. अगर आप भी उन्हीं में से एक है, तो आपके लिए एक शानदार मौका सामने आया है. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) ने अप्रेंटिस के विभिन्न 1180 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 03 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट centralcoalfields.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं. 

इन 1180 पदों निकली वैकेंसी 

  • ट्रेड अप्रेंटिस - 530 पद 

  • फ्रेशर अप्रेंटिस - 62 पद 

  • ग्रेजुएट अप्रेंटिस - 208 पद 

  • टेक्नीशियन अप्रेंटिस - 380 पद 

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान और बोर्ड से 10वीं, 12वीं और संबंधित पद के अनुसार ग्रेजुएशन/डिप्लोमा/ITI की डिग्री होनी चाहिए. 

आयु सीमा
अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 32 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

ये भी पढ़ें: DRDO Recruitment 2025: डीआरडीओ ने इंजीनियरों के लिए निकाली नई भर्ती, 19 अक्टूबर से पहले करें आवेदन

इतना मिलेगा स्टाइपेंड 
चयनित उम्मीदवारों को 7,000 से 9,000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे. 

चयन प्रक्रिया

  • शॉर्टलिस्टिंग

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

  • मेडिकल एग्जाम

ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले अप्रेंटिसशिप पोर्टल NAPS और NATS पर रजिस्ट्रेशन करें. 

  • इसके बाद आधिकारिक वेबसाइट centralcoalfields.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • फिर फॉर्म में सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

जानकारी के लिए बता दें, उम्मीदवार योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

ये भी पढ़ें: Indian Army TGC-143 Recruitment 2025: इंडियन आर्मी में शामिल होने का शानदार मौका, ग्रेजुएट्स के लिए कई पदों पर निकली भर्ती, जल्द शुरू होंगे आवेदन

