CCRAS Admit Card 2025 Out: खत्म हुआ इंतजार... सीसीआरएएस परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें एग्जाम हॉल टिकट डाउनलोड

CCRAS Admit Card 2025 Download Step By Step Process: सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस (सीसीआरएएस) की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है. 24 नवंबर, सोमवार से आयोजित होने वाली ग्रुप-ए, बी और सी परीक्षा के लिए सीसीआरएएस ने एग्जाम हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि कैसे एडमिट कार्ड को फटाफट डाउनलोड कर सकते हैं?

24 नवंबर से 04 दिसंबर तक परीक्षा

सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस द्वारा आयोजित की जाने वाली ग्रुप-ए, बी और सी परीक्षा 24 नवंबर से 04 दिसंबर तक जारी रहेगी. सीसीआरएएस ने एडमिट कार्ड से पहले 17 नवंबर 2025 को एग्जाम सिटी स्लिप भी जारी की थी. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार लॉगिन क्रेडेंशियल के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

कैसे डाउनलोड करें CCRAS एडमिट कार्ड?

सबसे पहले सीसीआरएएस की ऑफिशियल वेबसाइट ccras.nic.in पर जाएं. होम पेज पर एडमिट कार्ड का लिंक शो हो जाएगा उस पर क्लिक करें. रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें. स्क्रीन पर हॉल टिकट शो हो जाएगी जिसमें लिखी सभी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं. एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का ऑप्शन भी वहां पर मिल जाएगा. आप डाउनलोड के अलावा एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

क्या होगा एग्जाम पैटर्न?

सीसीआरएएस ग्रुप-ए, बी और सी परीक्षा में जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य जागरूकता, अंग्रेजी और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जैसे सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे. अलग-अलग एग्जाम सेंटर में 24 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित होगी.

