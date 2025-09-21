CCRAS Recruitment 2025: ग्रुप-A, B और C के 394 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख कल, जल्दी करें अप्लाई

CCRAS Recruitment 2025: सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज (CCRAS) ने ग्रुप-ए, ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के विभिन्न 394 पदों पर भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई थी और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि पहले 31 अगस्त, 2025 तय थी, जिसे आगे बढ़ाकर 22 सितंबर, 2025 कर दिया गया. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक जारी पदों के लिए आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट ccras.nic.in पर जाकर आवेदन वींडो बंद होने से पहले तुरंत अप्लाई कर दें, नहीं तो आपके हाथ से एक सुनहरा मौका निकल जाएगा.

इन 394 पदों पर निकली भर्ती

ग्रुप-ए (रिसर्च ऑफिसर) : 21 पद

ग्रुप-बी (स्टाफ नर्स, असिस्टेंट) : 48 पद

ग्रुप-सी (LCD,UDC, अन्य) : 146 पद

ग्रुप-सी (MTS) : 179 पद

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम और अधिकतम आयु निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

ग्रुप-ए : 18 से 40 साल

ग्रुप-बी : 18 से 35 साल

ग्रुप-सी : 18 से 30 साल

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन फॉर्म को स्वीकार किया जाएगा.

जनरल और OBC ग्रुप-ए : 1500 रुपये

जनरल और OBC ग्रुप-बी : 700 रुपये

जनरल और OBC ग्रुप-सी : 300 रुपये

SC/ST/EWS/PwBD ग्रुप-ए : 500 रुपये

SC/ST/EWS/PwBD ग्रुप-बी : 200 रुपये

SC/ST/EWS/PwBD ग्रुप-सी : 100 रुपये

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड और संस्थान से संबंधित पद के अनुसार 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. वहीं, उम्मीदवार चयन प्रक्रिया, योग्यता या अन्य ज्यादा जानकारी के लिए जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

चयन प्रक्रिया

कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) लिखित परीक्षा

इंटरव्यू/स्कील टेस्ट (पोस्ट वाइज)

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल टेस्ट

फाइनल मेरिट लिस्ट

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ccras.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

