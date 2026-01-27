Advertisement
CCRH Recruitment 2026: 64 साल में सरकारी नौकरी का मौका! बिना लिखित परीक्षा होगी भर्ती, मिलेगी मोटी सैलरी

CCRH Recruitment 2026: 64 साल में सरकारी नौकरी का मौका! बिना लिखित परीक्षा होगी भर्ती, मिलेगी मोटी सैलरी

CCRH Recruitment 2026 Vacancy: सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी (CCRH) ने विभिन्न 40 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवारों का चयन बिना लिखित परीक्षा वॉक-इन-इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 27, 2026, 10:50 PM IST
CCRH Recruitment 2026: 64 साल में सरकारी नौकरी का मौका! बिना लिखित परीक्षा होगी भर्ती, मिलेगी मोटी सैलरी

CCRH Recruitment 2026 Notification: सरकारी नौकरी की बेहतर तलाश में जुटे लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी (CCRH) ने विभिन्न 40 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को बिना लिखित परीक्षा वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. आइए हम आपको इस लेख में वैकेंसी से जुड़ी पूरी जारकारी देते हें. 

इन 40 पदों पर निकली वैकेंसी 

  • जूनियर रिसर्च फेलो (फार्माकोलॉजी) - 01 पद

  • रिसर्च एसोसिएट ((वेटरिनेरियन) - 01 पद

  • सीनियर रिसर्च फेलो (स्टैटिस्टिक्स) - 01 पद

  • सीनियर रिसर्च फेलो (होम्योपैथी) - 01 पद

  • रिसर्च Associate (होम्योपैथी) - 02 पद

  • सीनियर रिसर्च फेलो (होम्योपैथी) - 01 पद

  • मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट (MLT) - 01 पद

  • जूनियर रिसर्च फेलो (केमिस्ट्री) - 01 पद

  • सीनियर रिसर्च फेलो (केमिस्ट्री) - 01 पद

  • सीनियर रिसर्च फेलो (होम्योपैथी) - 04 पद

  • रिसर्च एसोसिएट (बायोटेक्नोलॉजी ) - 01 पद

  • जूनियर रिसर्च फेलो (माइक्रोबायोलॉजी) - 01 पद

  • प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट - 01 पद

  • जूनियर रिसर्च फेलो (फार्माकोलॉजी) - 01 पद

  • साइंटिस्ट C फॉर IIEST - 02 पद

  • प्रोजेक्ट एसोसिएट II - 01 पद

  • मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) - 01 पद

  • ऑफिस असिस्टेंट - 01 पद

  • प्रोजेक्ट एसोसिएट-II (अध्ययन क्षेत्र के लिए) 04 पद

  • मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) - प्रत्येक जिले के लिए एक - 02 पद

  • ऑफिस असिस्टेंट (प्रत्येक जिले के लिए एक) - 02 पद

  • फार्मासिस्ट/कंपाउंडर/डिस्पेंसर (प्रत्येक जिले के लिए एक)  - 01 पद

  • लैब तकनीशियन (प्रत्येक जिले के लिए एक) - 02 पद

  • जूनियर रिसर्च फेलो (बोटली) 01 पद

  • जूनियर रिसर्च फेलो (होम्योपैथी) 01 पद

  • सीनियर रिसर्च फेलो (होम्योपैथी) 04 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से M.Pharm / M.V.Sc / M.Sc / PG in होम्योपैथी / PhD / डिग्री / सेवानिवृत्त अनुभव, आदि के साथ अन्य निर्धारित पात्रता होनी चाहिए. 

इनती मंथली होगी सैलरी 

चयनित उम्मीदवारों की मंथली सैलरी 16,000 से 84,337 रुपये प्रति महीने होंगे. 

ये भी पढ़ें: NIRDPR Recruitment 2026: 50 साल में सरकारी नौकरी! कैपिटल बिल्डिंग कंसल्टेंट के पदों पर निकली नई वैकेंसी, 75 हजार होगी सैलरी

आयु सीमा 

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का का अधिकतम आयु पद अनुसार 30 से 64 साल के बीच निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना इंटरव्यू के डेट के हिसाब से की जाएगी. 

इन दिन होगा इंटरव्यू 

  • जूनियर रिसर्च फेलो (फार्माकोलॉजी) - 17.02.2026 (CCRH Hqrs., नई दिल्ली)

  • रिसर्च एसोसिएट ((वेटरिनेरियन) - 18.02.2026 (DDPRCRI(H), नोएडा)

  • सीनियर रिसर्च फेलो (स्टैटिस्टिक्स) - 10.02.2026 (DDPR केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान, नोएडा) 

  • सीनियर रिसर्च फेलो (होम्योपैथी) - 10.03.2026 (CRI(H), जयपुर)

  • रिसर्च Associate (होम्योपैथी) - 11.03.2026 (CRI(H), जयपुर)

  • सीनियर रिसर्च फेलो (होम्योपैथी) - 12.02.2026 (CRU(H), गैंगटॉक)

  • मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट (MLT) - 11.02.2026 (डॉ. अंजलि चटर्जी RRI (H), कोलकाता)

  • जूनियर रिसर्च फेलो (केमिस्ट्री) - 12.02.2026  (डॉ. अंजलि चटर्जी RRI (H), कोलकाता)

  • सीनियर रिसर्च फेलो (केमिस्ट्री) - 12.02.2026 (डॉ. अंजलि चटर्जी RRI (H), कोलकाता)

  • सीनियर रिसर्च फेलो (होम्योपैथी) - 12.02.2026 (डॉ. अंजलि चटर्जी RRI (H), कोलकाता)

  • रिसर्च एसोसिएट (बायोटेक्नोलॉजी ) - 13.02.2026 (डॉ. अंजलि चटर्जी RRI (H), कोलकाता)

  • जूनियर रिसर्च फेलो (माइक्रोबायोलॉजी) - 13.02.2026 (डॉ. अंजलि चटर्जी RRI (H), कोलकाता)

  • प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट - 13.02.2026 (डॉ. अंजलि चटर्जी RRI (H), कोलकाता)

  • जूनियर रिसर्च फेलो (फार्माकोलॉजी) - 13.02.2026 (क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान (होम्योपैथी), अगरतला)

  • साइंटिस्ट C फॉर IIEST - 13.02.2026 (डॉ. अंजलि चटर्जी RRI (H), कोलकाता)

  • प्रोजेक्ट एसोसिएट II - 16.02.2026 (सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, भोपाल, मध्य प्रदेश)

  • मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) - 17.02.2026 (सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, भोपाल, मध्य प्रदेश)

  • ऑफिस असिस्टेंट - 17.02.2026 (सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, भोपाल, मध्य प्रदेश)

  • प्रोजेक्ट एसोसिएट-II (अध्ययन क्षेत्र के लिए) - 17.02.2026 (सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, भोपाल, मध्य प्रदेश)

  • मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) - प्रत्येक जिले के लिए एक - 17.02.2026 (सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, भोपाल, मध्य प्रदेश)

  • ऑफिस असिस्टेंट (प्रत्येक जिले के लिए एक) - 17.02.2026 (सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, भोपाल, मध्य प्रदेश)

  • फार्मासिस्ट/कंपाउंडर/डिस्पेंसर (प्रत्येक जिले के लिए एक)  - 17.02.2026 (सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, भोपाल, मध्य प्रदेश)

  • लैब तकनीशियन (प्रत्येक जिले के लिए एक) - 17.02.2026 (सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, भोपाल, मध्य प्रदेश)

  • जूनियर रिसर्च फेलो (बॉटली) - 24.02.2026 (CMPRH, ऊटी)

  • जूनियर रिसर्च फेलो (होम्योपैथी) - 10.03.2026 (RRI(H), पुरी)

  • सीनियर रिसर्च फेलो (होम्योपैथी) - 1.02.2026 (CRUH, आइजोल)

रिपोर्टिंग टाइम 

वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए रिपोर्ट करना टाइम सुबह 09:30 बजे से 10:30 बजे तक निर्धारित किया गया है.

चयन प्रक्रिया 

  • वॉक-इन-इंटरव्यू

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

उम्मीदवार वैकेंसी और भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट ccrhindia.ayush.gov.in या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

ये भी पढ़ें: CBI Recruitment 2026: ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी! सेंट्रल बैंक में 350 पदों पर भर्ती शुरू, जानें कितनी होगी सैलरी

