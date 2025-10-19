Advertisement
CDAC Recruitment 2025: कल है सीडैक भर्ती की आखिरी तारीख, 646 पदों के लिए तुरंत करें रजिस्ट्रेशन

CDAC Recruitment 2025 Vacancy: सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) में विभिन्न 646 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल 20 अक्टूबर, 2025 को बंद हो जाएगी.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 19, 2025, 04:11 PM IST
CDAC Recruitment 2025: कल है सीडैक भर्ती की आखिरी तारीख, 646 पदों के लिए तुरंत करें रजिस्ट्रेशन

CDAC Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) ने प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट लीडर सहित 646 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई थी और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि कल यानी 20 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जिन योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है. वे आधिकारिक वेबसाइट cdac.in पर जाकर तुरंत आवेदन कर दें, क्योंकि आवेदन विंडो बंद होने के बाद आपके हाथ से ये शानदार मौका निकल जाएगा.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद के अनुसार डिग्री और काम करने का अनुभव होना चाहिए. 

चयन प्रक्रिया 

  • लिखित परीक्षा 

  • इंटरव्यू

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

आयु सीमा 
अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

इतनी होगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 4.49 से 7.11 लाख रुपये सालाना होगी. 

ये भी पढ़ें: ISRO SDSC SHAR Recruitment 2025: साइंटिस्ट और इंजीनियर समेत 141 पदों पर निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू, 1.77 लाख तक होगी सैलरी

ऐसे करें आवेदन 
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cdac.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को सही साइज में अपलोड करें.

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

ध्यान दें, उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: BDL Recruitment 2025: भारत डायनामिक्स में 10वीं पास वालों के लिए निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू, जानिए योग्यता और सैलरी

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

