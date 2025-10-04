CDAC Recruitment 2025: सीडैक में 646 पदों पर निकली नई वैकेंसी, जल्दी करें आवेदन, 7 लाख से ज्यादा होगी सैलरी

CDAC Recruitment 2025 Vacancy: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) ने अपने अलग-अलग सैंटरों में विभिन्न 646 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में योग्य और इच्छुक उम्मीदवार लास्ट डेट से पहले आधिकारिक वेबसाइट careers.cdac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

CDAC के इन सैंटरों में 646 पदों पर निकली वैकेंसी

नोएडा - 173 पद

बेंगलुरु - 110 पद

चेन्नई - 105 पद

पुणे - 99 पद

हैदराबाद - 65 पद

तिरुवनंतपुरम - 54 पद

सिने गुवाहाटी - 22 पद

मुंबई - 12 पद

कोलकाता - 06 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद के अनुसार, BE, B.Tech, ME, M.Tech, MCA, PhD की डिग्री होनी चाहिए. वहीं, लास्ट सेमेस्टर के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं. वहीं, योग्यता या भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

चय प्रक्रिया

लिखित परीक्षा (यदि लागू हो)

इंटरव्यू

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

आयु सीमा

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित किया गया है.

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 4.49 से 7.11 लाख रुपये सालाना होगी.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट careers.cdac.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

