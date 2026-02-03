Advertisement
Hindi NewsनौकरीC-DAC Recruitment 2026: 56 साल की उम्र में सरकारी नौकरी का मौका, 800+ पदों पर आवेदन शुरू, जानें जरूरी डिटेल्स

C-DAC Recruitment 2026: 56 साल की उम्र में सरकारी नौकरी का मौका, 800+ पदों पर आवेदन शुरू, जानें जरूरी डिटेल्स

C-DAC Recruitment 2026 Vacancy: सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) ने प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट तकनीशियन सहित विभिन्न 805 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cdac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Feb 03, 2026, 11:45 PM IST
C-DAC Recruitment 2026: 56 साल की उम्र में सरकारी नौकरी का मौका, 800+ पदों पर आवेदन शुरू, जानें जरूरी डिटेल्स

C-DAC Recruitment 2026 Notification: सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) ने प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट तकनीशियन, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट एसोसिएट सहित विभिन्न 805 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 01 फरवरी, 2026 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट cdac.in पर जाकर तय लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकते हैं. 

केंद्र/स्थान वाइज इन 805 पदों पर निकली वैकेंसी-

  • C-DAC बेंगलुरु - 93 पद

  • C-DAC चेन्नई - 97 पद

  • C-DAC दिल्ली - 20 पद

  • C-DAC हैदराबाद - 105 पद

  • C-DAC कोलकाता - 15 पद

  • C-DAC मुंबई - 27 पद

  • C-DAC नोएडा - 283 पद

  • C-DAC पुणे - 65 पद

  • C-DAC तिरुवनंतपुरम - 73 पद

  • C-DAC सेंटर इन नॉर्थ ईस्ट (CINE) - 27 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार B.Tech/B.E, M.Sc, M.E/M.Tech, MCA की डिग्री के साथ अन्य निर्धारित पात्रता होनी चाहिए. 

चयन प्रक्रिया 

  • स्क्रीनिंग

  • वॉक इन इंटरव्यू

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

आयु सीमा 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 56 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

इतनी होगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की न्यूनतम CTC 4.49 लाख रुपये होगी.

ऐसे करें आवेदन-
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cdac.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद  केंद्र/स्थान वाइज संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार वैकेंसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

