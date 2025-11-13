Advertisement
CAU Recruitment 2025: सरकारी नौकरी का बेहतरीन अवसर: 54 साल के उम्मीदवार भी कर सकते हैं आवेदन, 1.44 लाख तक मिलेगी सैलरी

CAU Recruitment 2025 Vacancy: सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (CAU) ने अलग-अलग 179 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 06 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 13, 2025, 09:19 PM IST
CAU Recruitment 2025: सरकारी नौकरी का बेहतरीन अवसर: 54 साल के उम्मीदवार भी कर सकते हैं आवेदन, 1.44 लाख तक मिलेगी सैलरी

CAU Recruitment 2025 Notification: सरकारी यूनिवर्सिटी में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (CAU), इंफाल ने प्रोफेसर, डायरेक्टर सहित विभिन्न 179 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 06 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट cau.ac.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं. वहीं, जो कैंडिडेट ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए 15 दिसंबर, 2025 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है.

इन 179 पदों पर निकली भर्ती

  • डायरेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन - 01 पद

  • डीन - 01 पद

  • चेयरमैन - 03 पद

  • प्रोफेसर - 15 पद

  • एसोसिएट प्रोफेसर - 56 पद

  • असिस्टेंट प्रोफेसर - 103 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

  • डायरेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन - कृषि विज्ञान/बागवानी/गृह विज्ञान/कृषि अभियांत्रिकी/मत्स्य पालन/पशु चिकित्सा विज्ञान की किसी भी शाखा में डॉक्टरेट की डिग्री, जिसमें संबंधित मूल विज्ञान शामिल हों.

  • डीन/प्रोफेसर/चेयरमैन/एसोसिएट प्रोफेसर - डॉक्टरेट की डिग्री संबंधित विषय सहित संबंधित मूल विज्ञान में.

  • असिस्टेंट प्रोफेसर - संबंधित विषय में मास्टर डिग्री, जिसमें संबंधित मूल विज्ञान शामिल हो. इसी के साथ PhD की डिग्री, वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्र के साथ.

इतने सालों का अनुभव जरूरी

  • डायरेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन - 15 साल

  • डीन - 15 साल

  • चेयरमैन - 10 साल

  • प्रोफेसर - 10 साल 

  • एसोसिएट प्रोफेसर - 08 साल

  • असिस्टेंट प्रोफेसर - ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को पढ़ाने/मार्गदर्शन देने का अनुभव.

आयु सीमा

सहायक प्रोफेसर - अधिकतम 40 वर्ष

एसोसिएट प्रोफेसर - अधिकतम 50 वर्ष

प्रोफेसर - अधिकतम 55 वर्ष 

वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क

  • UR/OBC - 1000 रुपए 

  • SC/ST/PwBD/महिला : नि:शुल्क

ये भी पढ़ें: Sarkari Naukri: कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में 250 पदों पर निकली भर्ती, इस दिन से पहले करें आवेदन, 1.42 लाख तक होगी सैलरी

इतनी होगी सैलरी

  • डायरेक्टर, डीन, चेयरमैन, प्रोफेसर - 1,44,200 रुपये प्रति महीने 

  • एसोसिएट प्रोफेसर - 1,31,400 रुपये प्रति महीने 

  • असिस्टेंट प्रोफेसर - 57,700 रुपये प्रति महीने 

चयन प्रक्रिया 

  1. शॉर्टलिस्टिंग

  2. इंटरव्यू

  3. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

ऐसे करें आवेदन 

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cau.ac.in पर जाएं. 

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

ऑफलाइन आवेदन के लिए इस पते पर डॉक करें फॉर्म

द रजिस्ट्रार, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लाम्फेलपट, इम्फाल, मणिपुर- 795004

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: BEL Recruitment 2025: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर निकली भर्ती, तुरंत करें आवेदन, लास्ट डेट नजदीक

About the Author
Deepa Mishra

CAU Recruitment 2025

