CBI Recruitment 2025: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने फैकल्टी के पदों पर निकली भर्ती, इस डेट से पहले करें आवेदन, इतनी होगी सैलरी

Central Bank Of India Recruitment 2025: सरकारी बैंक में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सामाजिक उत्थान आवाम प्रशिक्षण संस्थान (CBI-SUAPS) ने RSETI होशंगाबाद और RSETI बैतूल के लिए फैकल्टी के पदों पर भर्ती निकाली है. जिसके लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अंतिम तिथि 10 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पद के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे लास्ट डेट के शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन या पोस्ट-ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. वहीं, कैंडिडेट के पास कंप्यूटर की नॉलेज और स्थानीय भाषा आने के साथ इंग्लिश और हिंदी भी आनी चाहिए. इसी के साथ उम्मीदवारों के पास स्थानीय भाषा के साथ हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग कौशल होना भी अनिवार्य है.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवार का न्यूनतम आयु 22 साल और अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 30,000 रुपये प्रति महीने होगी.

चयन प्रक्रिया

शॉर्ट लिस्टिंग

टाइपिंग टेस्ट

इंटरव्यू

ऐसे करें आवेदन

ऑफलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन से फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल लें.

फिर फॉर्म में मांगे गए भी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म से अटैच करें.

फॉर्म पर पासपोर्ट साइज फोटो लगाएं.

फिर फोटो को क्रॉस करते हुए सिग्नेचर करें.

इसके बाद फॉर्म को एक लिफाफे में डालकर रीजनल हेट से नीचे बताए गए पते पर भेज दें.

आवेदन फॉर्म भेजने का पता

रीजनल हेड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल ऑफिस ITI रोड, हरियाली चौक, नर्मदापुरम, पिन-461001

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

