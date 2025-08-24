Central Bank of India Recruitment 2025: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 8 पदों पर निकली भर्ती, जानें आवेदन की आखिरी तारीख, प्रोसेस और अन्य जानकारी

Central Bank of India Recruitment 2025: क्या आप भी बैंक नौकरी करना चाहते हैं और वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार अब खत्म हुआ है. दरअसल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए वैकेंसी का ऐलान किया गया है. बैंक ने 8 पदों पर भर्ती निकाली है और इसकी जानकारी को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं. इन पदों में अलग-अलग कैटेगरी शामिल हैं. इस बैंक में नौकरी के लिए कौन उम्मीदवार हो सकता है. इसके लिए आवेदन प्रोसेस और आखिरी तारीख क्या है? आइए सभी जानकारी के बारे में विस्तार से जानते हैं.

इन पदों पर निकली भर्ती

अटेंडर कार्यालय सहायक अन्य सहायक पद

इस भर्ती अभियान का उद्देश्य अलग-अलग कैटेगरी में 8 पदों को भरना है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता की जरूरत होगी. आइए जानते हैं.

Central Bank of India Recruitment Eligibility

10वीं और 7वीं पास उम्मीदवार भी विशिष्ट पदों के लिए पात्र हैं.

मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट- centralbankofindia.co.in पर जाएं. इसके बाद नोटिफिकेशन के चेक फोर डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद पीडीएफ ओपन हो जाएगा और इसे डाउनलोड करके फॉर्म को भर सकते हैं और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया अपना सकते हैं. बैंक

क्या है आवेदन की आखिरी तारीख

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार हैं तो जान लीजिए कि आवेदन के लिए आखिरी तारीख 4 सितंबर 2025 है. इससे पहले आप ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके को अपनाकर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वो 22 अगस्त, 2025 को जारी आधिकारिक अधिसूचना पीडीएफ को ध्यानपूर्वक पढ़ लें. आप यहां से आधिकारिक अधिसूचना का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं.

