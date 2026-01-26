Advertisement
CBI Recruitment 2026: ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी! सेंट्रल बैंक में 350 पदों पर भर्ती शुरू, जानें कितनी होगी सैलरी

CBI Recruitment 2026: ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी! सेंट्रल बैंक में 350 पदों पर भर्ती शुरू, जानें कितनी होगी सैलरी

Central Bank of India Recruitment 2026 Vacancy: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) ने अलग-अलग 350 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट centralbankofindia.bank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

Jan 26, 2026
CBI Recruitment 2026: ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी! सेंट्रल बैंक में 350 पदों पर भर्ती शुरू, जानें कितनी होगी सैलरी

Central Bank of India Recruitment 2026: बैंकिंग सेक्टर में शानदार करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) ने विभिन्न 350 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 जनवरी, 2026 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 03 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच करे रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट centralbankofindia.bank.in पर जाकर तय लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकते हैं. 

इन 350 पदों पर निकली वैकेंसी-

  • फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर - III : 50 पद

  • मार्केटिंग ऑफिसर - I : 300 पद 

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार ग्रेजुएशन/MBA की डिग्री के साथ अन्य निर्धारित पात्रता होनी चाहिए. 

आवेदन शुल्क

  • जनरल/OBC/EWS - 850 रुपये 

  • SC/ST/PwBD/महिला - 175 रुपये 

आयु सीमा 
अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 22 साल और अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 01.01.2026 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

  • फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर - न्यूनतम आयु 25 साल और अधिकतम आयु 35 साल

  • मार्केटिंग ऑफिसर - न्यूनतम आयु 22 साल और अधिकतम आयु 30 साल

ये भी पढ़ें: IRCTC Recruitment 2026: रेलवे की बड़ी भर्ती! हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर पदों पर निकली वैकेंसी, डायरेक्ट इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन

चयन प्रक्रिया 

  • ऑनलाइन लिखित परीक्षा 

  • पर्सनल इंटरव्यू

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

इतनी होगी मंथली सैलरी 

  • फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर - 85,920 से 1,05,280 रुपये 

  • मार्केटिंग ऑफिसर - 48,480 से  85,920 रुपये 

ऐसे करें आवेदन-
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट centralbankofindia.bank.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार वैकेंसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

ये भी पढ़ें: ISRO SAC Recruitment 2026: इसरो में सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा! साइंटिस्ट/इंजीनियर पदों पर भर्ती शुरू, 2 लाख से ज्यादा होगी सैलरी

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

Central Bank of India Recruitment 2026

