CSB Recruitment 2026: सेंट्रल सिल्क बोर्ड में साइंटिस्ट पदों पर निकली नई वैकेंसी, इस डेट तक आवेदन करने का मौका, जानें सैलरी

CSB Recruitment 2026 Vacancy: लाखों युवा सरकारी नौकरी पाने की आकांक्षा रखते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही उस पद के लिए योग्य और समर्पित होते हैं. उन्हीं योग्य युवाओं के लिए भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अधीन सेंट्रल सिल्क बोर्ड (CSB) ने साइंटिस्ट-B (पोस्ट-कोकून सेक्टर) में कुल 28 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 जनवरी, 2026 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 18 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट csb.gov.in पर जाकर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं.

कैटेगरी वाइज वैकेंसी-

UR : 11 पद

SC : 06 पद

ST : 03 पद

OBC : 05 पद

EWS : 03 पद

PwBD-HH : 01 पद

PwBD-OH : 01 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी/ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग & फाइबर साइंस में B.E या B.Tech की डिग्री के साथ संबंधित विषय में वैध GATE 2025 स्कोर अनिवार्य है.

आयु सीमा

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 18.02.2026 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 7वें CPC के तहत पे लेवल 10 होगी, जिसके मुताबिक उम्मीदवारों की मंथली सैलरी 56,100 से 1,77,500 रुपये के बीच होगी.

आवेदन शुल्क

जनरल/OBC/EWS - 100 रुपये

SC/ST/PwBD/महिला - नि:शुल्क

चयन प्रक्रिया

GATE 2025 स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग

पर्सनल इंटरव्यू

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल एग्जामिनेशन

ऐसे करें आवेदन-

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csb.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद जॉब ऑपरचुनिटी सेक्शन पर क्लिक करें.

फिर साइंटिस्ट-B रिक्रूटमेंट लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज, फोटो और सिग्नेचर को सही साइज और फॉन्ट में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को चेक कर सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार वैकेंसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

