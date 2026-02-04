CSB Recruitment 2026: सेंट्रल सिल्क बोर्ड में साइंटिस्ट पदों पर निकली नई वैकेंसी, इस डेट तक आवेदन करने का मौका, जानें सैलरी

Advertisement
CSB Recruitment 2026 Notification: सेंट्रल सिल्क बोर्ड (CSB) ने साइंटिस्ट के पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट csb.gov.in पर जाकर 18 फरवरी, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Feb 04, 2026, 11:41 PM IST
CSB Recruitment 2026 Vacancy: लाखों युवा सरकारी नौकरी पाने की आकांक्षा रखते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही उस पद के लिए योग्य और समर्पित होते हैं. उन्हीं योग्य युवाओं के लिए भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अधीन सेंट्रल सिल्क बोर्ड (CSB) ने साइंटिस्ट-B (पोस्ट-कोकून सेक्टर) में कुल 28 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 जनवरी, 2026 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 18 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट csb.gov.in पर जाकर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं. 

कैटेगरी वाइज वैकेंसी-

  • UR : 11 पद

  • SC : 06 पद

  • ST : 03 पद

  • OBC : 05 पद

  • EWS : 03 पद

  • PwBD-HH : 01 पद

  • PwBD-OH : 01 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी/ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग & फाइबर साइंस में B.E या B.Tech की डिग्री के साथ संबंधित विषय में वैध GATE 2025 स्कोर अनिवार्य है.

आयु सीमा 
अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 18.02.2026 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

इतनी होगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 7वें CPC के तहत पे लेवल 10 होगी, जिसके मुताबिक उम्मीदवारों की मंथली सैलरी 56,100 से 1,77,500 रुपये के बीच होगी. 

ये भी पढ़ें: ESIC में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका! इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर के 225 पदों पर आवेदन शुरू, 1.77 लाख होगी सैलरी

आवेदन शुल्क

  • जनरल/OBC/EWS - 100 रुपये 

  • SC/ST/PwBD/महिला - नि:शुल्क

चयन प्रक्रिया 

  • GATE 2025 स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग

  • पर्सनल इंटरव्यू

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

  • मेडिकल एग्जामिनेशन

ऐसे करें आवेदन-
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csb.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद जॉब ऑपरचुनिटी सेक्शन पर क्लिक करें. 

  • फिर साइंटिस्ट-B रिक्रूटमेंट लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज, फोटो और सिग्नेचर को सही साइज और फॉन्ट में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को चेक कर सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार वैकेंसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

ये भी पढ़ें: UPSC CSE 2026 Notification OUT: upsc.gov.in पर जारी हुआ नोटिफिकेशन, 933 पदों के लिए आज से आवेदन शुरू, जानें पूरी डिटेल

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

CSB Recruitment 2026

