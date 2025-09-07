JBT Recruitment 2025: चंडीगढ़ जेबीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीख का ऐलान, जानें कब तक एडमिट कार्ड होगा जारी और डाउनलोड प्रोसेस

Chandigarh JBT Recruitment 2025: हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने जीबीटी यानी जूनियर बेसिक टीचर के लिए भर्ती निकाले के लिए आवेदन प्रोसेस शुरू किया था जो अब पूरा हो चुका है. आवेदन करने वाले जो परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं उन्हें अगर एग्जाम डेट का इंतजार है तो ये इंतजार खत्म हो चुका है. डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्जाम डेट की घोषणा कर दी गई है. एडमिट कार्ड भी एग्जाम से पहले जारी कर दिया जाएगा. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

कब है चंडीगढ़ जीबीटी टीचर भर्ती परीक्षा?

ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिफिकेशन के अनुसार चंडीगढ़ जीबीटी टीचर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 5 अक्टूबर 2025 को होगा. ये एग्जाम निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगा. ऐसे उम्मीदवारों जिन्होंने जीबीटी भर्ती के लिए आवेदन किया है उनके लिए ध्यान देने वाली तारीख है. 5 अक्टूबर 2025 को परीक्षा है और इससे पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा.

Chandigarh JBT Recruitment: कब जारी होगा एडमिट कार्ड?

परीक्षा की तारीख से करीब 4-5 दिन पहले एडमिट कार्ड को जारी कर दिया जाता है. उम्मीदवारों को चंडीगढ़ जीबीटी टीचर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड 30 सितंबर 2025 को मिल जाएगा. डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड को जारी कर दिया जाएगा.

चंडीगढ़ जीबीटी परीक्षा का एडमिट कार्ड कैसे करें डाउनलोड?

सबसे पहले चंडीगढ़ के एजुकेशन वेबसाइट- chdeducation.gov.in पर जाना होगा. क्विक लिंक में ‘Latest updates w.r.t JBTs’ ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करें. नया पेज ओपन होगा और वहां से एडमिट कार्ड के लिए लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें. अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करें और फिर लिंक पर क्लिक करें. फिर से एप्लीकेशन नंबर और DOB दर्ज करें और सबमिट करें. एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए शो होगा क्लिक करें और डाउनलोड हो जाएगा. प्रिंटआउट पर क्लिक करें और एडमिट कार्ड का प्रिंट निकाल लें, ये भविष्य में काम आ सकता है.

