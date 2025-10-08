आता है खाना बनाने? यहां निकली Chef के लिए भर्ती, सैलरी 50,000 तक! जानें आवदेन प्रोसेस

Cooking Jobs: खाना बनाने वालों के लिए नौकरी का अच्छा मौका है. अगर आपको कुकिंग करना पसंद है तो आप ये जॉब आपके लिए है. दरअसल, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट शेफ के लिए भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट sportsauthorityofindia.gov.in पर जाकर कर सकते हैं. अप्लाई करने की लास्ट डेट 17 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक है.

कौन कर सकता है अप्लाई?

स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट शेफ बनने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, पाक कला में बीएसएससी या फिर पाक कला में बीए आदि की डिग्री होनी चाहिए. साथ ही संबंधित क्षेत्र में 1 साल का अनुभव होना चाहिए. उम्र 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

कैसे करें आवेदन ?

उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sportsauthorityofindia.nic.in/saijobs पर जाना होगा.

अब वैलिड ईमेल आईडी और फोन नंबर से लॉगिन करें.

ऐसा करने पर आपके सामने इस भर्ती से जुड़ी लिंक मिल जाएगी. इस पर क्लिक करें और फॉर्म को भरें.

फॉर्म में 10वीं 12वीं मार्कशीट के आधार पर सारी डिटेल्स को भरें.

साथ ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में पीडीएफ पेज को डाउनलोड कर लें और प्रिंटआउट निकाल लें.

