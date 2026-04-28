क्या सिविल इंजीनियरिंग के लिए खतरे की घंटी बन रहा है AI, इस फील्ड का कैसा हाल?

Civil Engineering Future in AI Era: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दौर में क्या टेक सेक्टर की तरह सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी एआई खतरा बन सकता है? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
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Civil Engineering Future in AI Era: एक समय था जब सिविल इंजीनियरिंग का मतलब लंबे-लंबे कैलकुलेशन, साइट पर जाकर घंटों की प्लानिंग, हाथ से बनने वाले डिजाइन और हर छोटे-बड़े फैसले में इंसानी अनुभव पर पूरी तरह निर्भरता आदि. हालांकि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने सब कुछ बदल सा दिया. एआई दौर सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. अब घंटों की मेहनत को चुटकियों में AI कर देता है. डिजाइन के कई ऑप्शन को एआई कुछ सेकंड में तैयार कर सकता है, स्ट्रक्चर की मजबूती का विश्लेषण कर सकता है और कंस्ट्रक्शन की लागत और समय का अनुमान भी बेहद सटीक तरीके से लगा सकता है. ऐसे में लोगों के बीच एक सवाल बना हुआ है कि क्या सिविल इंजीनियरिंग में करियर बनाने का सोचना चाहिए? क्या आने वाले समय में AI सिविल इंजीनियरों की जरूरत को कम कर देगा? इस फील्ड का सारा काम क्या एआई निपटा देगा? या फिर एआई सिर्फ सिविल इंजीनियर्स के काम को और आसान बना सकता है? आइए जानते हैं क्या सिविल इंजीनियरिंग के लिए खतरे की घंटी बन रहा है AI?
भले ही टेक सेक्टर में एआई ने अपना कब्जा कर लिया है लेकिन सिविल इंजीनियरिंग फील्ड के लिए एआई खतरा नहीं बना है. इस क्षेत्र में एआई बदलाव के जरूर काम का साबित हो रहा है. सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में एआई को किसी की नौकरी छीनने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है. इस क्षेत्र में AI ने अपना प्रभाव इतना नहीं डाला है कि वो किसी की नौकरी छीन सके.
अमेरिका में जहां एआई के आने से लाखों की नौकरियां जा रही हैं. वहीं, एक क्षेत्र- सिविल इंजीनियरिंग का है जिससे संबंधित लोगों की तलाश में अमेरिका है. एक डेट की ओर से पुष्टि की गई है कि अमेरिका में सिविल इंजीनियरिंग में करियर बनाने का सोच रहे हैं. अकाउंटिंग फर्म डेलॉयट ने भी जानकारी दी है कि अमेरिका में सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए भारतीय स्टूडेंट्स जा रहे हैं. यहां पर काफी डिमांड में ये क्षेत्र है और लाखों की संख्या में सिविल इंजीनियर्स की जरूरत है.
अमेरिका में नौकरी संबंधित डेटा साझा करने वाली सरकारी संस्था 'ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक्स' (BLS) के अनुसार देश को सिविल इंजीनियर्स की जरूरत है और हर साल यहां करीब 23600 सिविल इंजीनियरिंग पदों पर भर्ती निकलती है. इस पोस्ट पर सालाना सैलरी करीब 94 लाख रुपये दिए जाते हैं. BLS के डेटा से ये पुष्टि की जा रही है कि अमेरिका में सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में करियर बनाना एक फायदे का सौदा है. सिविल इंजीनियर्स को नौकरी के लिए धक्का खाना नहीं पड़ेगा बल्कि कई ऑप्शन मिल सकेंगे.
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