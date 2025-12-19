CIL Recruitment 2025: कोल इंडिया में इंडस्ट्रियल ट्रेनी पदों पर निकली वैकेंसी, जानिए कौन कर सकता है आवेदन, कितनी होगी सैलरी?

CIL Recruitment 2025 Vacancy: कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) ने इंडस्ट्रियल ट्रेनी के कुल 125 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 26 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी.
CIL Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) ने
इंडस्ट्रियल ट्रेनी (CA/CMA) के कुल 125 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 26 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आवेदन विंडो एक्टिव होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट coalindia.in पर जाकर तय लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकते हैं.
एजुकेशन क्वालिफिकेशन
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से इंटरमीडिएट या चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री होनी चाहिए.
इतना मिलेगा स्टाइपेंड
चयनित उम्मीदवारों को 22,000 रुपये प्रति महीने स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे.
आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 28 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. जो इस प्रकार है-
UR/EWS - अधिकतम आयु 28 साल
OBC (NCL) - अधिकतम आयु 31 साल
SC/ST - अधिकतम आयु 33 साल
चयन प्रक्रिया
मेरिट बेसिस
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.
उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट coalindia.in पर जाएं.
होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.
इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.
फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.
मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करें.
इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.
लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.
उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.
