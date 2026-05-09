CIL MT Recruitment: 660 पदों के लिए नोटिफिकेशन आउट; सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए बड़ी खबर

CIL MT Recruitment: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे इंजीनियरिंग छात्रों के लिए बड़ा मौका सामने आया है. कोल इंडिया लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनी के 660 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. यह भर्ती देश की बड़ी सरकारी कंपनियों में से एक में हो रही है. इसमें अलग-अलग तकनीकी और गैर-तकनीकी क्षेत्रों के पद शामिल हैं. आवेदन प्रक्रिया 12 मई सुबह 10 बजे से शुरू होगी और 11 जून 2026 शाम 6 बजे तक चलेगी.

इस भर्ती में पदों को कई स्ट्रीम में बांटा गया है. सिविल इंजीनियरिंग के लिए 178 पद हैं. इलेक्ट्रिकल के लिए 221 पद रखे गए हैं. मैकेनिकल के लिए 145 पद हैं. सिस्टम और आईटी के लिए 43 पद हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन के 38 पद हैं. जियोलॉजी में 15 पद, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 11 पद हैं. इसके अलावा राजभाषा हिंदी के 5 और कंपनी सेक्रेटरी के 4 पद भी शामिल हैं.

कैसे होगा चयन?

इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें अलग से कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी. चयन सीधे GATE परीक्षा के स्कोर के आधार पर किया जाएगा. यानी उम्मीदवारों की मेरिट GATE के अंकों से बनेगी. इसी मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. अंतिम चयन GATE स्कोर और मेडिकल फिटनेस के आधार पर किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

कितने नंबर लाना जरूरी?

पात्रता की बात करें तो उम्मीदवार के पास संबंधित इंजीनियरिंग ब्रांच में बीई, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए. सामान्य वर्ग के लिए कम से कम 60 प्रतिशत अंक जरूरी हैं. जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 55 प्रतिशत अंक मान्य होंगे. उम्र सीमा अधिकतम 30 वर्ष रखी गई है. ओबीसी को 3 साल और एससी-एसटी को 5 साल की छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क भी तय किया गया है. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 1180 रुपये फीस देनी होगी. इसमें 1000 रुपये आवेदन शुल्क और 180 रुपये जीएसटी शामिल है. एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और कोल इंडिया के कर्मचारियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा. चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के दौरान E-1 ग्रेड में रखा जाएगा. इसमें 60 हजार से 1 लाख 80 हजार रुपये तक का वेतन मिलेगा. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वेतन और भत्तों में और बढ़ोतरी होगी.

ये भी पढ़ें: JSSC CGL Recruitment 2026: 615 पदों के लिए 1 जून से शुरू होंगे आवेदन; jssc.nic.in...