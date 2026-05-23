Coal India Recruitment 2026: कोल इंडिया में 270+ भर्तियां... 180000 रुपये तक महीना सैलरी, किसे मिलेगी ये सरकारी नौकरी?

Coal India Recruitment 2026 Apply Last Date: भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व वाली एक महारत्न कंपनी, कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) में भर्ती निकली हुई है. अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है. इस सरकारी कंपनी की ओर से मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर भर्ती की जा रही है और इसके लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. 270 से ज्यादा पदों पर कोल इंडिया में मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकाली गई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कॉल इंडिया की कंपनी में नौकरी पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती के तहत मैनेजमेंट ट्रेनी के कुल 276 पद खाली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 07 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए योग्य उम्मीदवारों को आवेदन का सरल तरीका अपनाना होगा. आइए जानते हैं कौन कोल इंडिया लिमिटेड में नौकरी पा सकता है? आवेदन फीस कितनी है? कैसे और कहां से आवेदन कर सकते हैं? आइए विस्तार से जानते हैं.

Coal India Vacancy 2026: किसे मिल सकती है ये नौकरी?

कोल इंडिया लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर आवेदन के लिए वो उम्मीदवार योग्य हैं जिनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय संस्थान से माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री है जिसमें न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक आए हों. आवेदन करने वाले की अधिकतम उम्र 30 साल होनी चाहिए. जबकि, आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट मिल सकेगा. ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में 3 साल और एससी/एसटी के लिए 5 साल तक की छूट मिल सकती है.

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कितनी लगेगी आवेदन फीस?

अगर बात करें आवेदन फीस की तो कोल इंडिया लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कैटेगरी के अनुसार आवेदन फीस चुकानी होगी. जबकि, कुछ वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रोसेस बिल्कुल फ्री है. जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के लिए आवेदन फीस 1180 रुपये है. जबकि, एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन फीस नहीं है वो बिना किसी शुल्क के अप्लाई कर सकते हैं.

Coal India Recruitment: कैसे करें अप्लाई?

सबसे पहले कोल इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट www.coalindia.in पर जाएं. होमपेज पर आवेदन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें. इसके बाद लॉगिन प्रोसेस को अपना लें और फिर स्क्रीन पर दिख रहे फॉर्म को जमा करें. सभी डिटेल दर्ज करने के बाद मांगे जा रहे दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें. आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म को भी सब्मिट कर दें. आखिर में कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें या डाउनलोड कर लें.

कितनी मिलेगी सैलरी?

कोल इंडिया में मैनेजमेंट ट्रेनी पद पर अगर आपका चयन हो जाता है तो हर महीने 60 हजार रुपये से लेकर 1 लाख 80 हजार रुपये तक सैलरी मिल सकती है. संबंधित भर्ती की डिटेल्स के लिए या अन्य अपडेट के लिए उम्मीदवारों को कोल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.

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