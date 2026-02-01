CSL Recruitment 2026: सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा, कोचीन शिपयार्ड में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों पर आवेदन शुरू, जानें जरूरी डिटेल्स

CSL Recruitment 2026 Vacancy: कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) ने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cochinshipyard.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
CSL Recruitment 2026 Notification: सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ तलाश में जुटे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) ने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के कुल 64 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 जनवरी, 2026 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट cochinshipyard.in पर जाकर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं.
इन 64 पदों पर निकली वैकेंसी-
एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (मैकेनिकल) - 31 पद
एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (इलेक्ट्रिकल) - 11 पद
एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (इलेक्टॉनिक्स) - 04 पद
एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (नेवल आर्किटेक्चर) - 09 पद
एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (सिविल) - 03 पद
एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (सेफ्टी) - 03 पद
एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (फाइनेंस) - 02 पद
एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (ह्यूमन रिसोर्स) - 01 पद
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार इंजीनियरिंग/CA/ICWA/MBA/PG में डिग्री होने के साथ अन्य निर्धारित पात्रता होनी चाहिए.
आयु सीमा
अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 27 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 20.02.2026 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. जो इस प्रकार है-
OBC - 03 साल
SC/ST - 05 साल
इतनी मंथली होगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी ट्रेनिंग के दौरान 50,000 रुपये और ट्रेनिंग के बाद 82,720 रुपये प्रति महीने होगी.
आवेदन शुल्क
जनरल/OBC/EWS - 1,000 रुपये
SC/ST/PwBD - नि:शुल्क
चयन प्रक्रिया
ऑनलाइन लिखित परीक्षा
ग्रुप डिस्कसन (GD)
राइटिंग स्किल
पर्सन इंटरव्यू
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
ऐसे करें आवेदन-
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.
उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cochinshipyard.in पर जाएं.
होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.
इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.
फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.
मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज और फॉन्ट में अपलोड करें.
आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.
लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.
उम्मीदवार वैकेंसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.
