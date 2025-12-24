CSL Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश खत्म! 35 साल वालों के लिए 130 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी, 26 दिसंबर से आवेदन शुरू

CSL Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) ने विभिन्न 132 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 26 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट cochinshipyard.in पर आवेदन लिंक एक्टिव होने के बाद तय लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकेंगे.

इन 132 पदों पर निकली वैकेंसी

सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल) - 20 पद

सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन (इलेक्ट्रिकल) - 07 पद

सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन (इलेक्ट्रॉनिक्स) - 01 पद

सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन (इंस्ट्रूमेंटेशन) - 02 पद

जूनियर शिप असिस्टेंट (मैकेनिकल) - 36 पद

जूनियर शिप असिस्टेंट (इलेक्ट्रिकल) - 11 पद

जूनियर शिप असिस्टेंट (इलेक्ट्रॉनिक्स) - 03 पद

जूनियर शिप असिस्टेंट (सिविल) - 01 पद

जूनियर शिप असिस्टेंट (इंस्ट्रूमेंटेशन) - 02 पद

लेबोरेटरी असिस्टेंट (मैकेनिकल) - 04 पद

लेबोरेटरी असिस्टेंट (केमिकल) - 02 पद

स्टोर कीपर - 09 पद

असिस्टेंट - 34 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से संबंधित पद अनुसार ग्रेजुएशन की डिग्री या तीन वर्षीय डिप्लोमा न्यूनतम 60% अंकों के साथ होना चाहिए. इसी के साथ कैंडिडेट्स को पाल अन्य निर्धारित पात्रता भी होनी चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 12.01.2026 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 41,055 से 42,773 रुपये प्रति महीने होगी.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 700 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में ऑनलाइन मोड में भुगतान करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा.

चयन प्रक्रिया

ऑनलाइन लिखित परीक्षा

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

ऐसे कर सकेंगे आवेदन:

ऑनलाइन आवेदन लिंक एक्टिव होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cochinshipyard.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

