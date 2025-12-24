Advertisement
trendingNow13052328
Hindi NewsनौकरीCSL Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश खत्म! 35 साल वालों के लिए 130 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी, 26 दिसंबर से आवेदन शुरू

CSL Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश खत्म! 35 साल वालों के लिए 130 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी, 26 दिसंबर से आवेदन शुरू

CSL Recruitment 2025 Vacancy: कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) ने विभिन्न 132 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cochinshipyard.in पर 26 दिसंबर, 2025 से आवेदन कर सकेंगे.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 24, 2025, 09:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CSL Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश खत्म! 35 साल वालों के लिए 130 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी, 26 दिसंबर से आवेदन शुरू

CSL Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) ने विभिन्न 132 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 26 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट cochinshipyard.in पर आवेदन लिंक एक्टिव होने के बाद तय लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकेंगे.

इन 132 पदों पर निकली वैकेंसी

  • सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल) - 20 पद

    Add Zee News as a Preferred Source

  • सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन (इलेक्ट्रिकल) - 07 पद

  • सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन (इलेक्ट्रॉनिक्स) - 01 पद

  • सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन (इंस्ट्रूमेंटेशन) - 02 पद

  • जूनियर शिप असिस्टेंट (मैकेनिकल) - 36 पद

  • जूनियर शिप असिस्टेंट (इलेक्ट्रिकल) - 11 पद

  • जूनियर शिप असिस्टेंट (इलेक्ट्रॉनिक्स) - 03 पद

  • जूनियर शिप असिस्टेंट (सिविल) - 01 पद

  • जूनियर शिप असिस्टेंट (इंस्ट्रूमेंटेशन) - 02 पद

  • लेबोरेटरी असिस्टेंट (मैकेनिकल) - 04 पद

  • लेबोरेटरी असिस्टेंट (केमिकल) - 02 पद

  • स्टोर कीपर - 09 पद

  • असिस्टेंट - 34 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से संबंधित पद अनुसार ग्रेजुएशन की डिग्री या तीन वर्षीय डिप्लोमा न्यूनतम 60% अंकों के साथ होना चाहिए. इसी के साथ कैंडिडेट्स को पाल अन्य निर्धारित पात्रता भी होनी चाहिए.

आयु सीमा 

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 12.01.2026 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

इतनी होगी सैलरी 

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 41,055 से 42,773 रुपये प्रति महीने होगी.

ये भी पढ़ें: BSF Recruitment 2025: 10वीं पास खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी! कॉन्स्टेबल के 500+ पदों पर निकली वैकेंसी, जल्द शुरू होंगे आवेदन

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 700 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में ऑनलाइन मोड में भुगतान करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. 

चयन प्रक्रिया 

  • ऑनलाइन लिखित परीक्षा 

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

ऐसे कर सकेंगे आवेदन:

ऑनलाइन आवेदन लिंक एक्टिव होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cochinshipyard.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: SSC LDCE Recruitment 2025: युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! स्टेनोग्राफर के 300+ पदों पर निकली भर्ती, फटाफट करें आवेदन

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

CSL Recruitment 2025

Trending news

अरावली विवाद में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नई माइनिंग लीज पर लगाई रोक
Arawali Area
अरावली विवाद में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नई माइनिंग लीज पर लगाई रोक
राहुल गांधी की इस बात से गदगद हुए अश्विनी वैष्णव, क्यों कहने लगे थैंक्यू?
National News
राहुल गांधी की इस बात से गदगद हुए अश्विनी वैष्णव, क्यों कहने लगे थैंक्यू?
'जैसे रूस-यूक्रेन एकसाथ...', अस्मिता बचाने को साथ आए ठाकरे ब्रदर्स पर फडणवीस का तंज
Maharashtra
'जैसे रूस-यूक्रेन एकसाथ...', अस्मिता बचाने को साथ आए ठाकरे ब्रदर्स पर फडणवीस का तंज
चीन ने फिर की नीच हरकत, अरुणाचल को भारत का बताया तो व्लॉगर को हिरासत में लिया
china
चीन ने फिर की नीच हरकत, अरुणाचल को भारत का बताया तो व्लॉगर को हिरासत में लिया
'ये कैसा न्याय है...,' कुलदीप सेंगर को मिली जमानत से भड़के राहुल गांधी
Unnao rape case
'ये कैसा न्याय है...,' कुलदीप सेंगर को मिली जमानत से भड़के राहुल गांधी
2 दिन दिल्ली में रहता हूं तो इंफेक्शन हो जाता है... गडकरी का प्रदूषण पर बड़ा बयान
Nitin Gadkari
2 दिन दिल्ली में रहता हूं तो इंफेक्शन हो जाता है... गडकरी का प्रदूषण पर बड़ा बयान
जम्मू कश्मीर में गोली लगने से गई जवान की जान, जांच में जुटी टीम
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में गोली लगने से गई जवान की जान, जांच में जुटी टीम
भारत की बढ़ती ताकत के कायल हुए माल्टा के राजदूत, बोले- पीएम मोदी से प्रभावित हूं
India Malta Relations
भारत की बढ़ती ताकत के कायल हुए माल्टा के राजदूत, बोले- पीएम मोदी से प्रभावित हूं
ट्रेन में सोते हुए पूर्व मंत्री का बैग गायब! 40 हजार नकद, सोना और फोन लूटा, फिर...
PK Sreemathi
ट्रेन में सोते हुए पूर्व मंत्री का बैग गायब! 40 हजार नकद, सोना और फोन लूटा, फिर...
बंटोगे तो पिटोगे...महाराष्ट्र में नया नारा, शिवसेना दफ्तर के बाहर किसने लगाया पोस्टर
Maharashtra
बंटोगे तो पिटोगे...महाराष्ट्र में नया नारा, शिवसेना दफ्तर के बाहर किसने लगाया पोस्टर