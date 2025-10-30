Sarkari Naukri: बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी! कोचीन शिपयार्ड में सैकड़ों पदों पर निकली वैकेंसी, 10वीं पास तुरंत करें आवेदन

Cochin Shipyard Recruitment 2025: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) ने अप्रेंटिस के विभिन्न 308 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 29 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे लास्ट डेट से पहले आधिकारिक वेबसाइट cochinshipyard.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

इन 308 पदों पर निकली वैकेंसी

ITI ट्रेड अप्रेंटिस - 300 पद

टेक्नीशियन अप्रेंटिस - 08 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास पद अनुसार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं या ITI की डिग्री का होना अनिवार्य है.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 15 नवंबर, 2025 के आधार पर की जाएगी.

इतना मिलेगा स्टाइपेंड

चयनित उम्मीदवारों को 11,000 रुपए प्रति महीने स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे.

चयन प्रक्रिया

आवेदन करने वालों में से योग्य का चयन शॉर्टलिस्टिंग के बेसिस पर किया जाएगा.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cochinshipyard.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद करियर टैब पर क्लिक करें.

इसके बाद CSL (Kochi) पर क्लिक करें.

फिर E-Recruitment पर क्लिक करें.

फिर SAP पोर्टल रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

