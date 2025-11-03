CCI Recruitment 2025: यंग प्रोफेशनल्स के पदों पर निकली भर्ती, आज ही करें आवेदन, 60 हजार तक होगी सैलरी

CCI Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर विभिन्न क्षेत्र में यंग प्रोफेशनल्स के कुल 14 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 01 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट cci.gov.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं.

इन 14 पदों पर निकली भर्ती

लॉ (यंग प्रोफेशनल्स ग्रेड-I) : 09 पद

इकोनॉमिक्स (यंग प्रोफेशनल्स ग्रेड-I) : 01 पद

IT (यंग प्रोफेशनल्स ग्रेड-I) : 04 पद

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से पद अनुसार ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ संबंधित क्षेत्र में काम करने का अनुभव होना चाहिए.

यंग प्रोफेशनल्स (लॉ) : LL.B की डिग्री.

यंग प्रोफेशनल्स (इकोनॉमिक्स) : इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री.

यंग प्रोफेशनल्स (IT) : बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी/ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस/ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी/कंप्यूटर इंजीनियरिंग/ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन/ कंप्यूटर साइंस/ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 30 साल निर्धारित किया गया है.

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 60,000 रुपये प्रति महीने तक होगी.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cci.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद करिअर टैब पर क्लिक करें.

एक नया पेज खुलेगा, वहां संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

फिर रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी चेक कर सकते है.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

