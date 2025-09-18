500 से ज्यादा कंडक्टर के पदों पर निकली वैकेंसी; 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई, जानें रजिस्ट्रेशन का तरीका

Sarkari Naukari: गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (GSRTC) ने दिव्यांगों के लिए कंडक्टर के पदों पर भर्ती निकाली है. जानें कौन और कैसे अप्लाई कर सकता है.
GSRTC Recruitment: कंडक्टर के पदों पर 500 से अधिक पदों पर भर्ती निकली है. गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (GSRTC) ने दिव्यांगों के लिए कंडक्टर के पदों पर भर्ती निकाली है. ऐसे में अगर आप खुद को इस कैटगरी के लिए सही मानते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट ओजस पोर्टल ojas.gujarat.gov.in या gsrtc.in पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 अक्टूबर 2025 है. सबसे बात ध्यान रखें कि ये भर्ती दिव्यांग कोटे के तहत की जाएगी.
कौन कर सकता है अप्लाई?
इस भर्ती के लिए 12वीं पास उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा कैंडिडेट के पास कंडक्टर लाइसेंस होना चाहिए, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट और थोड़ी बहुत कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए. उम्मीदवार की उम्र न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 33 साल होनी चाहिए. हालांकि, कुछ कैटेगरी वालों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी. ऐसे में आवेदन से पहले जारी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें.
कितनी मिलेगी सैलरी?
नोटिफिकेशन के अनुसार, सेलेक्ट हुए उम्मीदवार को 26,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी.
कैसे करें अप्लाई?
इस भर्ती के आवेदन के लिए आपको सबसे पहले ओजस पोर्टल ojas.gujarat.gov.in या gsrtc.in पर जाना होगा.
होम पेज पर इस भर्ती से जुड़े लिंक पर क्लिक करें और अप्लाई ऑनलाइन पर जाएं.
अब मांगी गई डिटेल्स के साथ फॉर्म को भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फॉर्म सबमिट कर दें.
लास्ट में फॉर्म डाउनोलड कर लें और प्रिंटआउट निकाल लें.
