500 से ज्यादा कंडक्टर के पदों पर निकली वैकेंसी; 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई, जानें रजिस्ट्रेशन का तरीका
Advertisement
trendingNow12927885
Hindi Newsनौकरी

500 से ज्यादा कंडक्टर के पदों पर निकली वैकेंसी; 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई, जानें रजिस्ट्रेशन का तरीका

Sarkari Naukari: गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (GSRTC) ने दिव्यांगों के लिए कंडक्टर के पदों पर भर्ती निकाली है. जानें कौन और कैसे अप्लाई कर सकता है. 

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 18, 2025, 11:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

500 से ज्यादा कंडक्टर के पदों पर निकली वैकेंसी; 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई, जानें रजिस्ट्रेशन का तरीका

GSRTC Recruitment: कंडक्टर के पदों पर 500 से अधिक पदों पर भर्ती निकली है. गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (GSRTC) ने दिव्यांगों के लिए कंडक्टर के पदों पर भर्ती निकाली है. ऐसे में अगर आप खुद को इस कैटगरी के लिए सही मानते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट ओजस पोर्टल ojas.gujarat.gov.in या gsrtc.in पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 अक्टूबर 2025 है. सबसे बात ध्यान रखें कि ये भर्ती दिव्यांग कोटे के तहत की जाएगी. 

कौन कर सकता है अप्लाई?
इस भर्ती के लिए 12वीं पास उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा कैंडिडेट के पास कंडक्टर लाइसेंस होना चाहिए, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट और थोड़ी बहुत कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए. उम्मीदवार की उम्र न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 33 साल होनी चाहिए. हालांकि, कुछ कैटेगरी वालों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी. ऐसे में आवेदन से पहले जारी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें.  

2,18,200 रुपये तक सैलरी! पद केवल तीन, जानें योग्यता और अप्लाई करने का प्रोसेस

Add Zee News as a Preferred Source

कितनी मिलेगी सैलरी?
नोटिफिकेशन के अनुसार, सेलेक्ट हुए उम्मीदवार को 26,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी. 

कैसे करें अप्लाई?

  • इस भर्ती के आवेदन के लिए आपको सबसे पहले ओजस पोर्टल ojas.gujarat.gov.in या gsrtc.in पर जाना होगा. 

  • होम पेज पर इस भर्ती से जुड़े लिंक पर क्लिक करें और अप्लाई ऑनलाइन पर जाएं. 

  • अब मांगी गई डिटेल्स के साथ फॉर्म को भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फॉर्म सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म डाउनोलड कर लें और प्रिंटआउट निकाल लें. 

RRB Vacancy 2025: 20 से 33 साल के लोगों के लिए रेलवे में निकली नौकरी, जानें कैस कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन?

कैसे होगा सेलेक्शन?
इन पदों के लिए उम्मीदवार का सेलेक्शन रिटन एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा. कुल 100 नंबरों की ये परीक्षा होगी, जिसमें जनरल नॉलेज, गुजरात हिस्ट्री, जियोग्राफी से 20, रोड सेफ्टी से 10, गुजराती ग्रामर-10, इंग्लिश ग्रामर-10, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग-10, GSRTC इंफॉर्मेशन, टिकिट एंड फेयर कैलकुलेशन से 10, मोटर व्हीकल एक्ट, फर्स्ट एड, कंडक्टर ड्यूटीज से 10 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से 20 नंबर के सवाल आएंगे. 

नोटिफिकेशन लिंक- 

 

 

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

sarkari naukari

Trending news

सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
DNA
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
DNA
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
DNA Analysis
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA Analysis
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
DNA Analysis
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Jammu and Kashmir
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
Rahul Gandhi
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
CDS General Anil Chauhan
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
azam khan
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई..', बाढ़ प्रभावितों से कंगना ने रोया दुखड़ा
Kangana Ranaut video
'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई..', बाढ़ प्रभावितों से कंगना ने रोया दुखड़ा
;