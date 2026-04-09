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Hindi Newsनौकरीवर्दी, रुतबा और शानदार सैलरी! 9,195 पदों के लिए CRPF ने निकाली भर्ती; 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए बड़ा मौका

वर्दी, रुतबा और शानदार सैलरी! 9,195 पदों के लिए CRPF ने निकाली भर्ती; 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए बड़ा मौका

CRPF constable recruitment: CRPF ने कांस्टेबल और ट्रेड्समैन के 9,195 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार 20 अप्रैल से 19 मई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के तहत अच्छा वेतन मिलेगा और चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता के आधार पर होगा.

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 09, 2026, 07:00 AM IST
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वर्दी, रुतबा और शानदार सैलरी! 9,195 पदों के लिए CRPF ने निकाली भर्ती; 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए बड़ा मौका

CRPF constable recruitment: देश सेवा का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF ने कांस्टेबल के हजारों पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती के तहत कुल 9,195 पद भरे जाएंगे. यह मौका खास तौर पर 10वीं पास युवाओं के लिए है. जो उम्मीदवार वर्दी पहनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए ये शानदार अवसर है. जिन अभ्यर्थी को इसका लाभ उठाना है वो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती में कई अलग-अलग ट्रेड के पद शामिल हैं. जैसे ड्राइवर, कुक, मोची, बढ़ई, दर्जी और सफाई कर्मचारी. आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है. इससे देश के किसी भी कोने में रहने वाले युवा आसानी से फॉर्म भर सकते हैं. खास बात यह है कि इस भर्ती में पुरुष और महिला दोनों को मौका दिया गया है. कुल पदों में से 9,116 पद पुरुषों के लिए और 79 पद महिलाओं के लिए तय किए गए हैं.

कितनी चाहिए योग्यता?

योग्यता की बात करें तो अधिकतर पदों के लिए 10वीं पास होना जरूरी है. ड्राइवर पद के लिए 10वीं के साथ हैवी वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए. कुछ तकनीकी पदों के लिए आईटीआई या संबंधित क्षेत्र का अनुभव भी जरूरी हो सकता है. उम्र सीमा भी अलग-अलग तय की गई है. ड्राइवर पद के लिए 21 से 27 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. बाकी पदों के लिए 18 से 23 साल की उम्र तय की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार छूट मिलेगी.

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कितनी होगी वेतन?

वेतन की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा. 7वें वेतन आयोग के तहत 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक वेतन दिया जाएगा. इसके अलावा अन्य सरकारी भत्ते भी मिलेंगे. आवेदन प्रक्रिया 20 अप्रैल 2026 से शुरू होगी. फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 19 मई 2026 है. परीक्षा जुलाई 2026 में होने की संभावना है. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुषों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है. जबकि महिलाओं और एससी-एसटी वर्ग के लिए आवेदन मुफ्त रखा गया है.

कैसे होगा चयन?

चयन प्रक्रिया चार चरणों में पूरी होगी. सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी. इसमें सामान्य ज्ञान, गणित, तर्कशक्ति और भाषा से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. इसके बाद शारीरिक परीक्षा होगी, जिसमें दौड़ और शारीरिक मापदंड देखे जाएंगे. तीसरे चरण में ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें संबंधित काम की जांच होगी. आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा. इन सभी चरणों को पास करने के बाद ही उम्मीदवार का चयन किया जाएगा.

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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