Advertisement
trendingNow13113972
Hindi NewsनौकरीCTET 2026 परीक्षा खत्म, इन तारीख के बीच आ सकती है Answer Key, लाखों अभ्यर्थी बेसब्री से कर रहे इंतजार

CTET 2026 परीक्षा खत्म, इन तारीख के बीच आ सकती है Answer Key, लाखों अभ्यर्थी बेसब्री से कर रहे इंतजार

CTET 2026 की परीक्षा 7 और 8 फरवरी को सफलतापूर्वक हो चुकी है. अब अभ्यर्थियों की नजर आधिकारिक आंसर की पर टिकी है. अभी तक बोर्ड ने इसकी तारीख घोषित नहीं की है लेकिन पिछले रुझानों को देखते हुए संभावना है कि प्रोविजनल आंसर की 18 से 23 फरवरी के बीच जारी हो सकती है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 18, 2026, 01:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CTET 2026 परीक्षा खत्म, इन तारीख के बीच आ सकती है Answer Key, लाखों अभ्यर्थी बेसब्री से कर रहे इंतजार

CTET 2026 का आयोजन 7 और 8 फरवरी 2026 को किया गया था. यह परीक्षा देशभर के अलग-अलग केंद्रों पर दो शिफ्ट में हुई. पेपर-I और पेपर-II दोनों का आयोजन सफलतापूर्वक पूरा हुआ. परीक्षा खत्म होने के बाद अब उम्मीदवार अपने अंकों का अंदाजा लगाने के लिए आंसर की का इंतजार कर रहे हैं.

कब जारी हो सकती है Answer Key?
बोर्ड ने आधिकारिक तारीख नहीं बताई है. लेकिन पिछले सालों के अनुभव के आधार पर माना जा रहा है कि प्रोविजनल आंसर की परीक्षा के 10 से 15 दिन के भीतर जारी कर दी जाती है. इसी हिसाब से यह 18 फरवरी से 23 फरवरी 2026 के बीच जारी हो सकती है. आंसर की आधिकारिक वेबसाइट पर पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध कराई जाएगी जिसे सभी अभ्यर्थी डाउनलोड कर पाएंगे.

प्रोविजनल आंसर की के बाद क्या होगा?
जब टेम्पेरेरी Answer key जारी होती है तो बोर्ड कुछ दिनों का आपत्ति दर्ज कराने का मौका देता है. आम तौर पर यह समय 2 से 3 दिन का होता है. इस दौरान यदि किसी उम्मीदवार को किसी सवाल का जवाब गलत लगता है, तो वह प्रमाण के साथ उसे चुनौती दे सकता है. हर सवाल पर आपत्ति दर्ज करने के लिए तय फीस भी देनी होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

फाइनल answer key और result 
आपत्ति दर्ज कराने की समय सीमा खत्म होने के बाद बोर्ड सभी दावों की जांच करता है. अगर कोई जवाब गलत पाया जाता है तो उसे सुधार दिया जाता है. इसके बाद फाइनल आंसर की जारी होती है. उसी के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाता है. आमतौर पर यह प्रोसेस फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च की शुरुआत तक पूरा हो जाता है. ऐसी संभावना है कि CTET 2026 का रिजल्ट मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में घोषित किया जा सकता है.

बोर्ड को क्यों लगता है समय?
Answer key तुरंत जारी नहीं की जाती है. बोर्ड को पहले ओएमआर शीट या रिस्पॉन्स शीट की जांच करनी होती है, अंदरूनी जांच होती है और फिर प्रोविजनल आंसर की तैयार की जाती है. इसके बाद आपत्ति की प्रक्रिया से पारदर्शिता बनी रहती है और उम्मीदवारों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है.

बता दें ध्यान देने वाली बात ये है कि ऊपर बताई गई तारीखें संभावित हैं. आधिकारिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को समय-समय पर सीटीईटी की वेबसाइट देखते रहना चाहिए. फिलहाल परीक्षा दे चुके लाखों अभ्यर्थियों की नजर अब आंसर की और रिजल्ट की तारीख पर टिकी है और सब उसका इंतजार कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: एक साथ पढ़ाई, एक जैसा स्कोर! जुड़वा भाइयों ने JEE Main 2026 में किया कमाल, रिजल्ट देख सब चौंके

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

Ctet 2026 answer key

Trending news

न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल
Kerala tribes
न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल
Galgotias University की सफाई के बीच रोबोट डॉग पर क्या बोले राहुल, सरकार पर कसा तंज
Galgotias University
Galgotias University की सफाई के बीच रोबोट डॉग पर क्या बोले राहुल, सरकार पर कसा तंज
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
dwarka accident case
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
6.5 में से 3.5% के मार्जिन का है कुल 'खेला', BJP के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
Bengal Elections 2026
6.5 में से 3.5% के मार्जिन का है कुल 'खेला', BJP के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
Rahul Gandhi
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव
Rajya Sabha elections
संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव
पैसे देकर सजा से नहीं बचेंगे अपराधी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा
Supreme Court
पैसे देकर सजा से नहीं बचेंगे अपराधी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा
अब रावी नदी पर इंडिया का फुल कंट्रोल? PAK की ‘वॉटर लाइन’ पर लगेगा ब्रेक?
Shahpur Kandi Dam project
अब रावी नदी पर इंडिया का फुल कंट्रोल? PAK की ‘वॉटर लाइन’ पर लगेगा ब्रेक?
मणिपुर में तनाव... 51 कुकी छात्रों को स्कूल से क्यों निकालना पड़ा, और फिर कहां भेजा?
manipur board exam 2026
मणिपुर में तनाव... 51 कुकी छात्रों को स्कूल से क्यों निकालना पड़ा, और फिर कहां भेजा?
मैडम सोनिया चाहती थीं लेकिन... 2014 में क्यों CM नहीं बन पाए थे हिमंता?
Assam news
मैडम सोनिया चाहती थीं लेकिन... 2014 में क्यों CM नहीं बन पाए थे हिमंता?