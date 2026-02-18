CTET 2026 परीक्षा खत्म, इन तारीख के बीच आ सकती है Answer Key, लाखों अभ्यर्थी बेसब्री से कर रहे इंतजार

CTET 2026 का आयोजन 7 और 8 फरवरी 2026 को किया गया था. यह परीक्षा देशभर के अलग-अलग केंद्रों पर दो शिफ्ट में हुई. पेपर-I और पेपर-II दोनों का आयोजन सफलतापूर्वक पूरा हुआ. परीक्षा खत्म होने के बाद अब उम्मीदवार अपने अंकों का अंदाजा लगाने के लिए आंसर की का इंतजार कर रहे हैं.

कब जारी हो सकती है Answer Key?

बोर्ड ने आधिकारिक तारीख नहीं बताई है. लेकिन पिछले सालों के अनुभव के आधार पर माना जा रहा है कि प्रोविजनल आंसर की परीक्षा के 10 से 15 दिन के भीतर जारी कर दी जाती है. इसी हिसाब से यह 18 फरवरी से 23 फरवरी 2026 के बीच जारी हो सकती है. आंसर की आधिकारिक वेबसाइट पर पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध कराई जाएगी जिसे सभी अभ्यर्थी डाउनलोड कर पाएंगे.

प्रोविजनल आंसर की के बाद क्या होगा?

जब टेम्पेरेरी Answer key जारी होती है तो बोर्ड कुछ दिनों का आपत्ति दर्ज कराने का मौका देता है. आम तौर पर यह समय 2 से 3 दिन का होता है. इस दौरान यदि किसी उम्मीदवार को किसी सवाल का जवाब गलत लगता है, तो वह प्रमाण के साथ उसे चुनौती दे सकता है. हर सवाल पर आपत्ति दर्ज करने के लिए तय फीस भी देनी होगी.

फाइनल answer key और result

आपत्ति दर्ज कराने की समय सीमा खत्म होने के बाद बोर्ड सभी दावों की जांच करता है. अगर कोई जवाब गलत पाया जाता है तो उसे सुधार दिया जाता है. इसके बाद फाइनल आंसर की जारी होती है. उसी के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाता है. आमतौर पर यह प्रोसेस फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च की शुरुआत तक पूरा हो जाता है. ऐसी संभावना है कि CTET 2026 का रिजल्ट मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में घोषित किया जा सकता है.

बोर्ड को क्यों लगता है समय?

Answer key तुरंत जारी नहीं की जाती है. बोर्ड को पहले ओएमआर शीट या रिस्पॉन्स शीट की जांच करनी होती है, अंदरूनी जांच होती है और फिर प्रोविजनल आंसर की तैयार की जाती है. इसके बाद आपत्ति की प्रक्रिया से पारदर्शिता बनी रहती है और उम्मीदवारों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है.

बता दें ध्यान देने वाली बात ये है कि ऊपर बताई गई तारीखें संभावित हैं. आधिकारिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को समय-समय पर सीटीईटी की वेबसाइट देखते रहना चाहिए. फिलहाल परीक्षा दे चुके लाखों अभ्यर्थियों की नजर अब आंसर की और रिजल्ट की तारीख पर टिकी है और सब उसका इंतजार कर रहे हैं.

