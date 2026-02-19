CTET Answer Key 2026 Soon: केंद्रीय शिक्षक एलिजिबिलिटी परीक्षा की उत्तर कुंजी जल्द होगी जारी, कब तक आएगा रिजल्ट; ऐसे डाउनलोड करें आंसर की

CTET Answer Key 2026 Soon: केंद्रीय शिक्षक एलिजिबिलिटी परीक्षा की उत्तर कुंजी को जल्द जारी किया जा सकता है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार कैसे आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं. आइए इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.
CTET Answer Key 2026 Soon: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) फरवरी 2026 की उत्तर कुंजी को जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जा सकता है. आज या कल तक सीटीईटी की आंसर-की जारी हो सकती है. ऐसे उम्मीदवार जो सीटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 में शामिल रहे थे वो उत्तर कुंजी को जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे और आसान तरीके से डाउनलोड भी कर सकेंगे. सीबीएसई की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तर कुंजी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कब तक सीटीईटी रिजल्ट की घोषणा होगी? आइए कक्षा पहली से 5वीं और छठवीं से आठवीं के टीचर्स भर्ती परीक्षा से जुड़ी सभी डिटेल्स जानते हैं.
कक्षा पहली से पांचवीं तक सीटीईटी की लिखित परीक्षा पेपर I और कक्षा VI-VIII के लिए पेपर 2 का आयोजन 7 और 8 फरवरी को किया गया था. इस परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को एग्जाम के रिजल्ट का ऐलान है. हालांकि, इससे पहले सीबीएसई की ओर से आंसर की को जारी किया जाएगा जो कि एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिससे उम्मीदवारों के लिए अनुमानित अंकों की गणना करना आसान हो सकता है.
सीटीईटी रिजल्ट की घोषणा मार्च 2026 के शुरुआती पहले सप्ताह या दूसरे हफ्ते के दौरान हो सकती है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. अन्य डिटेल्स या किसी लेटेस्ट अपडेट के लिए भी उम्मीदवार सीटीईटी की वेबसाइट पर जा सकते हैं.
CTET Result 2026: कैसे डाउनलोड करें रिजल्ट
