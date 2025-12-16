CTET FEB 2026: बस 2 दिन का समय बाकी... टीचर बनने के सपने को पूरा करेगा ये एग्जाम! जान लें आवेदन का तरीका

Advertisement
CTET FEB 2026: क्या आप भी सरकारी या केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाने का सपना देखते हैं? टीचर की नौकरी के अवसर प्राप्त करना चाहते हैं? अगर हां, तो फटाफट से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन कर दें. इसके लिए बस दो दिन ही बाकी है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 16, 2025, 08:11 AM IST
CTET FEB 2026: ज्यादातर लोग टीचर बनने का सपना देखते हैं साथ ही सरकारी स्कूल में नौकरी पाने की इच्छा भी रखते हैं. भारतीय लोगों के बीच टीचर की नौकरी को काफी अच्छा माना जाता है. खासतौर पर महिलाओं के लिए ये एक अच्छा करियर ऑप्शन माना जाता है. अगर आप भी उनमें से एक हैं जो शिक्षा संबंधित क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं और टीचर की नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो सरकारी और केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाने के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास होना जरूरी है. हर साल इस परीक्षा को आयोजित किया जाता है. इसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से 1 से 8 कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोजित किया जाता है.

फरवरी 2026 में आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र भरना होगा और इसके लिए आखिरी तारीख 18 दिसंबर 2025 है. सीटीईटी एग्जाम के लिए अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आइए फटाफट से इसका प्रोसेस जान लेते हैं.

कब होगा सीटीईटी एग्जाम 2026?

सीटीईटी एग्जाम को 8 फरवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा. इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने की आखिरी तारीख 18 दिसंबर 2025 है. सीबीएसई की अधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

किन योग्यता की जरूरत?

पेपर 1 और 2 के लिए अलग-अलग पात्रता है. अगर आप सीटीईटी पेपर 1 में शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए कक्षा 12वीं में 50 प्रतिशत अंकों के अलावा 2 साल का डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) या फिर इसके समकक्ष पास होना जरूरी है.

सीटीईटी पेपर 2 के लिए उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन डिग्री समेत 2 साल का डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) या इसके समकक्ष पास होना जरूरी है.

आवेदन शुल्क?

पेपर 1 के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये और दोनों पेपर का आवेदन शुल्क 1200 रुपये है. हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पेपर 1 के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये और दोनों पेपर के लिए 600 रुपये आवेदन शुल्क है.

क्या है आवेदन प्रोसेस?

  1. सबसे पहले सीबीएसई सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.
  2. होम पेज पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन में CTET FEB 2026 लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाने के बाद आवेदन पत्र शो होगा और उसमें जानकारी भरें.
  4. सभी डिटेल्स एंटर करने के बाद मांगे जा रहे दस्तावेजों को सब्मिट कर दें.
  5. आवेदन शुल्क को जमा कर दें और फिर फॉर्म को एक बार फिर से पढ़कर सब्मिट करें.
  6. आखिर में आवेदन के कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट निकाल लें या डाउनलोड कर लें.

