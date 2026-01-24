Advertisement
CTET सिटी स्लिप जारी, कब तक आयेगा एडमिट कार्ड? जानिए डेट और हॉल टिकट डाउनलोड प्रोसेस

CTET Exam Admit Card Released Soon: सीबीएसई की ओर से सीटीईटी परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप को जारी कर दिया गया है जिसे आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. कब तक एग्जाम हॉल टिकट को जारी किया जाएगा? आइए एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का तरीका जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 24, 2026, 08:28 AM IST
CTET Exam Admit Card Released Soon: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET) फरवरी 2026 परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप को जारी कर दिया है. इसके माध्यम से परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ये जान सकते हैं कि आपका एग्जाम किस शहर में आयोजित किया जाएगा. सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर सिटी स्लिप को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवार को आवेदन संख्या, पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ आदि डिटेल्स को कैपचा कोड समेत भरने के बाद लॉगिन करना होगा. जल्द ही एडमिट कार्ड भी जारी हो सकता है. आइए सीटीईटी परीक्षा के एडमिट कार्ड की संभावित तिथि और डाउनलोड प्रोसेस जानते हैं.

कैसे और कहां से देखें एग्जाम सिटी स्लिप?

सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर उम्मीदवार सिटी स्लिप चेक कर सकता है. यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और जन्मतिथि को एंटर करना होगा. इसके बाद स्क्रीन पर परीक्षा के लिए सिटी स्लिप देख सकेंगे जिससे पता चलेगा कि आपका एग्जाम सेंटर किस शहर में होगा.

कब तक जारी होगा एडमिट कार्ड?

सीबीएसई की ओर से सीटीईटी 2026 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को भी जल्द जारी किया जा सकता है. आमतौर पर परीक्षा तिथि से लगभग दो दिन पहले एडमिट कार्ड को जारी किया जाता है. सीटीईटी फरवरी 2026 परीक्षा का एडमिट कार्ड 5 या 6 फरवरी को जारी किया जा सकता है. सीटीईटी 2026 परीक्षा का हॉल टिकट जारी होने के बाद डाउनलोड के लिए एक्टिव लिंक शो हो सकेगा. पहले ही एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का प्रोसेस जान लीजिए.

कैसे और कहां से डाउनलोड करें सीटीईटी परीक्षा एडमिट कार्ड

  1. सीटीईटी परीक्षा के हॉल टिकट का एक्टिव लिंक जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.
  2. होम पेज पर ही परीक्षा से संबंधित नोटिफिकेशन शो हो जाएगा.
  3. ‘CTET February 2026 Exam Admit Card’ पर क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन होगा.
  4. लिंक के माध्यम से एडमिट कार्ड के लिए नया पेज खुलेगा और वहां अपनी लॉगिन आईडी एंटर करें.
  5. रोल नंबर, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ जैसी डिटेल्स एंटर कर लॉगिन कर लें.
  6. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड शो हो जाएगा और इसे वहां से डाउनलोड कर सकेंगे.
  7. भविष्य में जरूरत के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

किस दिन होगी सीटीईटी परीक्षा?

CBSE की ओर से CTET परीक्षा का आयोजन केंद्रीय सरकार के स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के योग्य उम्मीदवारों का शिक्षकों के रूप में नियुक्ति करने के लिए किया जा रहा है. कक्षा 1 से 5वीं के लिए पेपर 1 और कक्षा 6 से 8 के लिए पेपर 2 का आयोजन किया जाएगा. ऐसे उम्मीदवार जो दोनों स्तरों पर पढ़ाने की इच्छा रखते हैं उन्हें पेपर 1 और 2 दोनों देना होगा. देश भर के के निर्धारित 132 शहरों के परीक्षा केंद्रों में 08 फरवरी 2026 को सीटीईटी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. दोनों परीक्षा अलग-अलग शिफ्टों में आयोजित की जाएगी जिसे 20 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा.

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

cbse ctet admit card

