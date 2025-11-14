Sarkari Naukri: 50 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए भी सरकारी नौकरी, यहां निकली भर्ती; जानें योग्यता, आवेदन प्रोसेस और सैलरी

CUSAT Recruitment 2025: उम्र अगर 50 से अधिक है और पढ़ाई-लिखाई सिर्फ 8वीं से 10वीं तक ही की है? सरकारी नौकरी तलाश रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है. कई पदों पर सरकारी भर्ती निकली है, आइए फटाफट से योग्यता, आवेदन का तरीका और सैलरी आदि के बारे में जान लेते हैं.
CUSAT Recruitment 2025: सरकारी नौकरी... ये भारतीयों के बीच अक्सर चर्चाओं में रहने वाला मुद्दा है. खासतौर पर उन लोगों के बीच जो बढ़ती उम्र के साथ भी काम करने से पीछे नहीं हटते और सुकून के साथ एक सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं. वहीं, ऐसे लोग भी जिन्होंने पढ़ाई-लिखाई केवल 8वीं या 10वीं तक ही की है लेकिन वो भी एक सुरक्षित नौकरी की तलाश में हैं. अगर आप नौकरी से रिटायर्ड हो गए हैं और नौकरी करने का सोच रहे हैं तो भी ये वैकेंसी काम की साबित हो सकती है. दरअसल, सरकारी यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती निकली है. इसके लिए कौन-कौन आवेदन कर सकता है? आखिरी तारीख कौन सी रहेगी? आइए भर्ती से संबंधित सभी जानकारी जान लेते हैं.
कहां है सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी?
कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (CUSAT) में सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है और इस वजह से कई पदों पर भर्ती निकाली गई है. इसे लेकर सरकारी यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. आवेदन करने की प्रक्रिया ऑफलाइन है यानी यूनिवर्सिटी के पते पर फॉर्म भरकर भेजना होगा.
CUSAT में सिक्योरिटी गार्ड भर्ती आवेदन लास्ट डेट
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट recruit.cusat.ac.in पर पद भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए 30 नवंबर 2025 तक एप्लिकेशन विंडो खुली हुई है और आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. 7 दिसंबर 2025 तक कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पते पर आवेदन पत्र को भरकर भेज सकते हैं.
किन योग्यता की जरूरत?
क्या है आवेदन फीस?
क्या है आवेदन का तरीका?
भरे फॉर्म की हार्ड कॉपी पर साइन करें और डॉक्यूमेंट्स अटैच करें.इसकी हार्ड कॉपी को यूनिवर्सिटी के पते पर भेज दें. ये एड्रेस है- ‘दी रजिस्ट्रार, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, सीयूएसएटी, कोची-22’ आवेदन के लिए एनवलप पर भर्ती का नाम जरूर लिखें. इसे आप 7 दिसंबर तक यूनिवर्सिटी को भेज सकते हैं. चयनित उम्मीदवार को हर महीने 22,240 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी.
