Advertisement
trendingNow13001593
Hindi Newsनौकरी

Sarkari Naukri: 50 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए भी सरकारी नौकरी, यहां निकली भर्ती; जानें योग्यता, आवेदन प्रोसेस और सैलरी

CUSAT Recruitment 2025: उम्र अगर 50 से अधिक है और पढ़ाई-लिखाई सिर्फ 8वीं से 10वीं तक ही की है? सरकारी नौकरी तलाश रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है. कई पदों पर सरकारी भर्ती निकली है, आइए फटाफट से योग्यता, आवेदन का तरीका और सैलरी आदि के बारे में जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 14, 2025, 08:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sarkari Naukri: 50 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए भी सरकारी नौकरी, यहां निकली भर्ती; जानें योग्यता, आवेदन प्रोसेस और सैलरी

CUSAT Recruitment 2025: सरकारी नौकरी... ये भारतीयों के बीच अक्सर चर्चाओं में रहने वाला मुद्दा है. खासतौर पर उन लोगों के बीच जो बढ़ती उम्र के साथ भी काम करने से पीछे नहीं हटते और सुकून के साथ एक सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं. वहीं, ऐसे लोग भी जिन्होंने पढ़ाई-लिखाई केवल 8वीं या 10वीं तक ही की है लेकिन वो भी एक सुरक्षित नौकरी की तलाश में हैं. अगर आप नौकरी से रिटायर्ड हो गए हैं और नौकरी करने का सोच रहे हैं तो भी ये वैकेंसी काम की साबित हो सकती है. दरअसल, सरकारी यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती निकली है. इसके लिए कौन-कौन आवेदन कर सकता है? आखिरी तारीख कौन सी रहेगी? आइए भर्ती से संबंधित सभी जानकारी जान लेते हैं.

कहां है सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी?

कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (CUSAT) में सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है और इस वजह से कई पदों पर भर्ती निकाली गई है. इसे लेकर सरकारी यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. आवेदन करने की प्रक्रिया ऑफलाइन है यानी यूनिवर्सिटी के पते पर फॉर्म भरकर भेजना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

CUSAT में सिक्योरिटी गार्ड भर्ती आवेदन लास्ट डेट

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट recruit.cusat.ac.in पर पद भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए 30 नवंबर 2025 तक एप्लिकेशन विंडो खुली हुई है और आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. 7 दिसंबर 2025 तक कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पते पर आवेदन पत्र को भरकर भेज सकते हैं.

किन योग्यता की जरूरत?

  • किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं पास होना जरूरी है.
  • आर्मी या ITBP या SSB या CAPFs या BSF या CISF आदि में 5 साल की सेवा देने वाले योग्य हैं.
  • शारीरिक रूप से फिट होना जरूरी है.
  • आयु सीमा 56 साल तक होनी चाहिए.

क्या है आवेदन फीस?

  • सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 900 रुपये आवेदन शुल्क है.
  • अन्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 185 रुपये आवेदन शुल्क है.

क्या है आवेदन का तरीका?

  1. कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  2. recruit.cusat.ac.in पर आवेदन पत्र का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. सभी डिटेल्स को आवेदन पत्र में भर दें और मांगे जा रहे डॉक्यूमेंट को सब्मिट करें.
  4. आवेदन शुल्क का भुगतान जरूर करें और आखिर में फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें.

भरे फॉर्म की हार्ड कॉपी पर साइन करें और डॉक्यूमेंट्स अटैच करें.इसकी हार्ड कॉपी को यूनिवर्सिटी के पते पर भेज दें. ये एड्रेस है- ‘दी रजिस्ट्रार, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, सीयूएसएटी, कोची-22’ आवेदन के लिए एनवलप पर भर्ती का नाम जरूर लिखें. इसे आप 7 दिसंबर तक यूनिवर्सिटी को भेज सकते हैं. चयनित उम्मीदवार को हर महीने 22,240 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी.

ये भी पढ़ें- SAIL MT Recruitment 2025: इंजीनियरिंग वालों के लिए सरकारी नौकरी... सबसे बड़ी भारतीय स्टील कंपनी में निकली 100+ भर्ती, जानें अप्लाई प्रोसेस

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Sarkari Naukri

Trending news

By Election Results: 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में
by election results
By Election Results: 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में
Delhi Blast Live Updates: विदेश भागने वाली थी अलफला यूनिवर्सिटी की 'आतंकी' डॉक्टर शाहीन, दिल्ली ब्लास्ट की जांच में खुलासा
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: विदेश भागने वाली थी अलफला यूनिवर्सिटी की 'आतंकी' डॉक्टर शाहीन, दिल्ली ब्लास्ट की जांच में खुलासा
हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग
Hyderabad
हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग
P Chidambaram
"आतंकवाद पर पीएचडी की है क्या?" चिदंबरम के बयान पर उनके पूर्व सहयोगी का पलटवार
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने की थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग?
DNA
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने की थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग?
श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भगदड़, ओडिशा के कटक की घटना, 1 शख्स घायल, 2 बेहोश
Shreya Ghoshal
श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भगदड़, ओडिशा के कटक की घटना, 1 शख्स घायल, 2 बेहोश
Delhi Blast: कभी ताल ठोक..., अब मांद में दुबके आतंकी; मोदी सरकार का खौफ या कुछ और?
Delhi blast
Delhi Blast: कभी ताल ठोक..., अब मांद में दुबके आतंकी; मोदी सरकार का खौफ या कुछ और?
DNA: दिल्ली ब्लास्ट के पीछे 'बुर्के वाली बीबी'! PAK में मौजूद अफीरा का कनेक्शन?
DNA
DNA: दिल्ली ब्लास्ट के पीछे 'बुर्के वाली बीबी'! PAK में मौजूद अफीरा का कनेक्शन?
...तो हो जाता दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला! तरंगों से ही लोगों के फट जाते फेफड़े!
Delhi blast
...तो हो जाता दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला! तरंगों से ही लोगों के फट जाते फेफड़े!
Pune: कंटेनर ट्रक से हुई टक्कर, धू धू कर जली कार, 6 की मौत, दूर से दिखी आग की लपटें
Pune
Pune: कंटेनर ट्रक से हुई टक्कर, धू धू कर जली कार, 6 की मौत, दूर से दिखी आग की लपटें