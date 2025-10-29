CWC Recruitment 2025: ग्रेजुएट के लिए सरकारी नौकरी, मिलेगी 93000 रुपये तक सैलरी; इस नवरत्न कंपनी में भर्ती शुरू

Trending Photos
CWC Recruitment 2025: 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद अक्सर ऐसे क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं जहां मोटी कमाई हो सके और भविष्य में अच्छा खासा सैलरी पैकेज मिल सके. अगर आप भी उनमें से एक हैं जो सरकारी नौकरी के लिए मौका तलाश रहे हैं तो आप भारत की नवरत्न कंपनी में निकली भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी- सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन में वैकेंसी निकली है जिसके लिए आवेदन पत्र को जारी किया जा चुका है.
खाद्य, कृषि और औद्योगिक चीजों के भंडारण और गोदाम में चीजों के रखरखाव वाली ये कंपनी ऑफिशियल वेबसाइट- ibpsreg.ibps.in के माध्यम से भर्ती कर रही है. 22 पदों के लिए 17 अक्टूबर से ही भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुरू है. 15 नवंबर तक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.
इन पदों पर निकली भर्ती
CWC Recruitment 2025: किन योग्यता की जरूरत?
आवेदन शुल्क कितना है?
अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1350 रुपये है. जबकि, आरक्षित वर्ग, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी समेत महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है.
क्या है आवेदन प्रोसेस?
चयन प्रक्रिया क्या होगी?
लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट के अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे स्टेप्स को अपनाने के बाद चयन किया जाएगा. चयनित उम्मीदवार को 29000 रुपये से 93000 रुपये तक प्रति माह बेसिक सैलरी वाली नौकरी प्राप्त हो सकती है. बेसिक सैलरी के अलावा अन्य भत्ते बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे. अधिक जानकारी के लिए कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.
