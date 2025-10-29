CWC Recruitment 2025: ग्रेजुएट के लिए सरकारी नौकरी, मिलेगी 93000 रुपये तक सैलरी; इस नवरत्न कंपनी में भर्ती शुरू

Advertisement
12वीं या ग्रेजुएशन के बाद अक्सर ऐसे क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं जहां मोटी कमाई हो सके और भविष्य में अच्छा खासा सैलरी पैकेज मिल सके. अगर आप भी उनमें से एक हैं जो सरकारी नौकरी के लिए मौका तलाश रहे हैं तो आप भारत की नवरत्न कंपनी में निकली भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 29, 2025, 12:06 PM IST
CWC Recruitment 2025: 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद अक्सर ऐसे क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं जहां मोटी कमाई हो सके और भविष्य में अच्छा खासा सैलरी पैकेज मिल सके. अगर आप भी उनमें से एक हैं जो सरकारी नौकरी के लिए मौका तलाश रहे हैं तो आप भारत की नवरत्न कंपनी में निकली भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी- सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन में वैकेंसी निकली है जिसके लिए आवेदन पत्र को जारी किया जा चुका है.

खाद्य, कृषि और औद्योगिक चीजों के भंडारण और गोदाम में चीजों के रखरखाव वाली ये कंपनी ऑफिशियल वेबसाइट- ibpsreg.ibps.in के माध्यम से भर्ती कर रही है. 22 पदों के लिए 17 अक्टूबर से ही भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुरू है. 15 नवंबर तक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.

इन पदों पर निकली भर्ती

  • जूनियर पर्सनल असिस्टेंट- 16
  • जूनियर एग्जीक्यूटिव (राजभाषा)- 06

CWC Recruitment 2025: किन योग्यता की जरूरत?

  • शैक्षिक योग्यता की बात करें तो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट पद भर्ती के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवार के लिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन डिग्री जरूरी है. ऑफिस मैनेजमेंट और सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस में 1 साल का कोर्स किया होना जरूरी है. इसके अलावा अंग्रेजी में 80 शब्द प्रति मिनट शॉर्टहैंड स्पीड चाहिए. जबकि, हिंदी में टाइपिंग की स्पीड 40 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए.
  • जूनियर एग्जीक्यूटिव राजभाषा पद भर्ती के आवेदन के लिए हिंदी भाषा में ग्रेजुएशन डिग्री. अगर अंग्रेजी इलेक्टिव सब्जेक्ट के साथ डिग्री या डिप्लोमा है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं. साथ ही हिन्दी सॉफ्टवेयर पर काम का अनुभव जरूरी है.
  • आयु सीमा की बात करें तो 28 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन शुल्क कितना है?

अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1350 रुपये है. जबकि, आरक्षित वर्ग, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी समेत महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है.

क्या है आवेदन प्रोसेस?

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट- cewacor.nic.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर ‘Recruitment’ सेक्शन शो होगा वहां भर्ती से संबंधित लिंक दिखेगा.
  3. लिंक पर क्लिक करने के बाद आईबीपीएस की आवेदन वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे.
  4. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करने के बाद लॉगिन करें और फिर फॉर्म शो हो जाएगा.
  5. फॉर्म में सभी मांगी जा रही डिटेल्स को भर दें और डॉक्यूमेंट भी सबमिट करें.
  6. वर्ग अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म को सबमिट कर दें.
  7. आखिर में फाइनल पेज का प्रिंट आउट निकाल लें और डाउनलोड भी कर लें.

चयन प्रक्रिया क्या होगी?

लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट के अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे स्टेप्स को अपनाने के बाद चयन किया जाएगा. चयनित उम्मीदवार को 29000 रुपये से 93000 रुपये तक प्रति माह बेसिक सैलरी वाली नौकरी प्राप्त हो सकती है. बेसिक सैलरी के अलावा अन्य भत्ते बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे. अधिक जानकारी के लिए कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

