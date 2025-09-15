Government Jobs: यहां निकली 1732 पदों पर वैकेंसी, जानें कौन और कैसे कर सकता है अप्लाई?

Government Jobs: नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए ये खबर काम की हो सकती है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने 1732 विभिन्न पदों पर वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी. रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 5 नवंबर 2025 तक है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन की सोच रहे हैं, वो डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट dda.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.

पदों की डिटेल्स

मल्टी टास्किंग स्टाफ (नॉन-मिनिस्ट्रियल)- 745

जूनियर सेकेट्रेरिएट असिस्टेंट- 199

जूनियर इंजीनियर (सिविल)- 104

पटवारी- 79

सेक्शनल ऑफिसर (हॉर्टिकल्चर)- 75

जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल)- 67

स्टेनोग्राफर ग्रेड डी- 44

माली- 28

प्लानिंग असिस्टेंट- 23

डिप्टी डायरेक्टर (आर्किटेक्ट)- 04

डिप्टी डायरेक्टर (पब्लिक रिलेशन)- 01

डिप्टी डायरेक्टर (प्लानिंग)- 04

असिस्टेंट डायरेक्टर (प्लानिंग)- 19

असिस्टेंट डायरेक्टर (आर्किटेक्ट)-08

असिस्टेंट डायरेक्टर (लैंडस्केप)- 01

असिस्टेंट डायरेक्टर (सिस्टम)- 03

असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (सिविल)- 10

असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल)- 03

असिस्टेंट डायरेक्टर- 15

लीगल असिस्टेंट- 07

आर्किटेक्चरल असिस्टेंट- 09

प्रोग्रामर- 06

नायब तहसीलदार- 06

जूनियर ट्रांसलेटर (ऑफिशियल लैंग्वेज)- 06

असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर नॉन (मिनिस्ट्रियल)- 06

सर्वेयर- 06

कुल- 1732

कौन कर सकता है अप्लाई?

इन तमाम पोस्ट पर आवेदन करने के लिए अलग-अलग योग्यता तय की गई है. इसमें एलएलबी/प्लानिंग, आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन, बीटेक, एमसीए, इंजीनियरिंग आदि की डिग्री चाहिए होगी. हालांकि, योग्यता को लेकर अभी कुछ ही दिनों में शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. ऐसे में उम्मीदवार समय-समय पर ऑफिशियल वेबसाइट जरूर चेक करते रहें.

कैसे होगा सेलेक्शन?

इन पदों पर अभ्यर्थियों का सेलेक्शन लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा. वहीं, सेलेक्ट हुए उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के मुताबिक हर महीने सैलरी दी जाएगी.

क्या है रजिस्ट्रेशन फीस?

इस भर्ती के आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी. हालांकि, कैटगरीवाइज अभी इसमें बदलाव या ज्यादा जानकारी के लिए अभ्यर्थी डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं.

DDA Recruitment 2025 Notification PDF