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पूर्वांचल के युवाओं ने गाड़ा झंडा! डीडीयू के इंजीनियरिंग छात्रों पर कंपनियों ने की ऑफर्स की बौछार; जानें किसे मिला सबसे बड़ा पैकेज

DDU gorakhpur university engineering placement: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संस्थान के 92 छात्रों का प्राइवेट और सरकारी क्षेत्रों में चयन हुआ है. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इंडियन एयरफोर्स जैसी संस्थाओं में नियुक्ति पाकर इन छात्रों ने विश्वविद्यालय का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 05, 2026, 12:16 PM IST
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पूर्वांचल के युवाओं ने गाड़ा झंडा! डीडीयू के इंजीनियरिंग छात्रों पर कंपनियों ने की ऑफर्स की बौछार; जानें किसे मिला सबसे बड़ा पैकेज

DDU gorakhpur university engineering placement: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में हाल ही में हुए प्लेसमेंट ड्राइव ने छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है. विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के 92 छात्रों को नौकरी मिली है. इस सफलता ने पूरे संस्थान का नाम रोशन किया है. साथ ही पूर्वांचल के युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खोले हैं. यह प्लेसमेंट ड्राइव इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए काफी खास रहा.

इस प्लेसमेंट में सबसे ज्यादा चयन आईटी और कंप्यूटर साइंस के छात्रों का हुआ है. आईटी के अंतिम वर्ष के 42 छात्रों को नौकरी मिली है. वहीं कंप्यूटर साइंस के 46 छात्र चयनित हुए हैं. इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एमएस कोर्स के 4 छात्रों को भी अच्छे ऑफर मिले हैं. सभी चयनित छात्रों को मई और जून के महीने में अपनी-अपनी कंपनियों में जॉइन करने के लिए कहा गया है.

इस उपलब्धि में एक नाम खास तौर पर सामने आया है. छात्रा वैष्णवी श्रीवास्तव को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से नौकरी का ऑफर मिला है. उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की एनपीटीईएल परीक्षा में टॉप 2 प्रतिशत में जगह बनाई थी. उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें यह सफलता दिलाई है. यह उपलब्धि बाकी छात्रों के लिए भी प्रेरणा का काम करेगी.

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सरकारी क्षेत्र में भी मिली छात्रों को सफलता

सिर्फ निजी कंपनियों में ही नहीं, बल्कि सरकारी क्षेत्र में भी छात्रों ने सफलता पाई है. कंप्यूटर साइंस के एक छात्र का चयन इंडियन एयरफोर्स में हुआ है. इसके अलावा कुछ अन्य छात्र एसएसबी की प्रक्रिया में शामिल हैं. उनसे भी अच्छे परिणाम की उम्मीद की जा रही है. इससे साफ है कि यहां के छात्र हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं.

यह प्लेसमेंट ड्राइव 25 मई को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया गया था. इसमें लखनऊ की संस्था स्वदेश का भी सहयोग रहा. विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने इस सफलता पर खुशी जताई है. उन्होंने छात्रों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. साथ ही निर्देश दिया कि आगे भी प्लेसमेंट को और मजबूत किया जाए. संस्थान के शिक्षकों ने भी छात्रों की मेहनत को इस सफलता का कारण बताया है.

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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