DEE Assam Recruitment 2025: सरकारी शिक्षक बनने का सुनहरा मौका! हजारों पदों पर निकली बंपर भर्ती, जल्द शुरू होंगे आवेदन

DEE Assam Recruitment 2025 Notification: सरकारी शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय (DEE) असम ने बीते 28 अक्टूबर, 2025 को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर एक शॉट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर लोअर प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक के 10,673 पदों पर भर्ती के लिए बंपर वैकेंसी निकाली है. जिसके मुताबिक, जारी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 08 नवंबर, 2025 से शुरू होगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट dee.assam.gov.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकेंगे.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास 30 सितंबर, 2025 तक SSA के तहत कॉन्ट्रैक्चुअल और लगातार 3 साल की सेवा के साथ राज्य पूल शिक्षक के रूप में कार्यरत होना चाहिए. वहीं, आवश्यक शैक्षणिक और प्रोफेशनल योग्यता NCTE नॉर्म्स के साथ-साथ मौजूदा सरकारी नियमों और शर्तों के अनुसार होंगी. जानकारी के लिए बता दें, उम्मीदवार उसी श्रेणी के केवल एक पद के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिस पर वह कॉन्ट्रैक्चुअल या राज्य पूल शिक्षक के रूप में कार्यरत थे.

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन बिना लिखित परीक्षा मेरिट बेसिस पर किया जाएगा.

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 14,000 से 70,000 रुपए प्रति महीने होगी. इसी के साथ उन्हें अन्य प्रकार के भत्ते और लाभ भी दिए जाएंगे.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dee.assam.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

आवेदन करने वाले उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

