Advertisement
trendingNow12980624
Hindi Newsनौकरी

DEE Assam Recruitment 2025: सरकारी शिक्षक बनने का सुनहरा मौका! हजारों पदों पर निकली बंपर भर्ती, जल्द शुरू होंगे आवेदन

DEE Assam Recruitment 2025 Vacancy: प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय (DEE) असम ने लोअर प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक के 10,673 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 08 नवंबर, 2025 से शुरू होंगी.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 29, 2025, 11:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DEE Assam Recruitment 2025: सरकारी शिक्षक बनने का सुनहरा मौका! हजारों पदों पर निकली बंपर भर्ती, जल्द शुरू होंगे आवेदन

DEE Assam Recruitment 2025 Notification: सरकारी शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय (DEE) असम ने बीते 28 अक्टूबर, 2025 को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर एक शॉट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर लोअर प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक के 10,673 पदों पर भर्ती के लिए बंपर वैकेंसी निकाली है. जिसके मुताबिक, जारी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 08 नवंबर, 2025 से शुरू होगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट dee.assam.gov.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकेंगे.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास 30 सितंबर, 2025 तक SSA के तहत कॉन्ट्रैक्चुअल और लगातार 3 साल की सेवा के साथ राज्य पूल शिक्षक के रूप में कार्यरत होना चाहिए. वहीं, आवश्यक शैक्षणिक और प्रोफेशनल योग्यता NCTE नॉर्म्स के साथ-साथ मौजूदा सरकारी नियमों और शर्तों के अनुसार होंगी. जानकारी के लिए बता दें, उम्मीदवार उसी श्रेणी के केवल एक पद के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिस पर वह कॉन्ट्रैक्चुअल या राज्य पूल शिक्षक के रूप में कार्यरत थे. 

ये भी पढ़ें: NDMC Recruitment 2025: नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में निकली भर्ती, 16 से 26 साल वालों के पास मौका, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन

Add Zee News as a Preferred Source

चयन प्रक्रिया 
उम्मीदवारों का चयन बिना लिखित परीक्षा मेरिट बेसिस पर किया जाएगा.

इतनी होगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 14,000 से 70,000 रुपए प्रति महीने होगी. इसी के साथ उन्हें अन्य प्रकार के भत्ते और लाभ भी दिए जाएंगे. 

ऐसे करें आवेदन 
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dee.assam.gov.in पर जाएं. 

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • फिर फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

आवेदन करने वाले उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: TN MRB Recruitment 2025: हेल्थ इंस्पेक्टर के 1429 पदों पर निकली मेगा भर्ती, जल्दी करें आवेदन, सैलरी 71900 रुपये तक

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

DEE Assam Recruitment 2025

Trending news

मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला
Madras High Court
मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला
तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?
Russian Oil
तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
Bihar Assembly Elections 2025
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
Naxalism News in Hindi
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा
Mehbooba Mufti
लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा
गुरु नानक जयंती से पहले PAK का फैसला, 2100 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं को दिया VISA
Guru Nanak Jayanti
गुरु नानक जयंती से पहले PAK का फैसला, 2100 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं को दिया VISA
सालों तक जेल में बंद, पर मुकदमा शुरू नहीं... न्याय में देरी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट,
Supreme Court News
सालों तक जेल में बंद, पर मुकदमा शुरू नहीं... न्याय में देरी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट,
'ट्रंप कर रहे बेइज्जती, मोदी के मुंह से चूं तक नहीं निकला', बिहार में गरजे राहुल
Narendra Modi
'ट्रंप कर रहे बेइज्जती, मोदी के मुंह से चूं तक नहीं निकला', बिहार में गरजे राहुल
भारत का वो शहर, जो लगातार भूकंप की दहशत में जी रहा; 2 महीने में आ चुके हैं 11 झटके
earthquake news in hindi
भारत का वो शहर, जो लगातार भूकंप की दहशत में जी रहा; 2 महीने में आ चुके हैं 11 झटके
खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान, राष्ट्रपति की इस फोटो को देख उड़ीं झूठ की धज्जियां
Shivangi Singh
खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान, राष्ट्रपति की इस फोटो को देख उड़ीं झूठ की धज्जियां