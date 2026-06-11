/दिल्ली मेट्रो में नौकरी के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी? निकली नई भर्तियां; सिलेक्शन, सैलरी और अप्लाई प्रोसेस तक जानें सब कुछ

DMRC Delhi Metro New Vacancies: दिल्ली मेट्रो में वैसे तो अलग-अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से योग्यताएं भी अलग हैं. यहां फ्रेशर्स से लेकर काम में अनुभव रखने वालों को नौकरी मिल सकती है. 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन कर चुका व्यक्ति भी दिल्ली मेट्रो में नौकरी हासिल कर सकता है लेकिन सभी के लिए पद के अनुसार योग्यता अलग-अलग हो सकती हैं. दिल्ली मेट्रो में निकली नई भर्ती की अगर बात करें तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DRMC) की ओर से 60 साल से अधिक उम्र वालों की भर्ती की जा रही है. डीएमआरसी की ओर से रिटायर लोगों को काम करने का मौका दिया जा रहा है जिसके लिए ऑफलाइन फॉर्म जमा करना होगा. आइए दिल्ली मेट्रो की नई भर्ती के बारे में विस्तार से जानते हैं.
दिल्ली मेट्रो ने असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर (इंस्पेक्शन) पदों पर भर्ती निकालते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है. भर्ती के विज्ञापन संख्या DMRC/PERS/22/HR/2026(231) के अंतर्गत पोस्ट रिटायरमेंट कॉन्स्ट्रेक्चुअल इंगेजमेंट (PRCE) के तहत भर्ती की जाएगी. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार मैनेजमेंट इंस्पेक्शन या असिस्टेंट मैनेजर (इंस्पेक्शन) पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. असिस्टेंट मैनेजर के लिए 01/AM/I और मैनेजमेंट इंस्पेक्शन के लिए 02/M/I पोस्ट कोड का यूज करना होगा.
उम्मीदवार के पास रेलवे, मेट्रो कोच, रेलवे वर्कशॉप, रेलवे मेंटेनेंस, मेट्रो रोलिंग स्टॉक या रेलवे प्रोडक्शन यूनिट में काम करने का अनुभव होना चाहिए.
सीपीएसयू (CPSU), रेलवे, सरकारी संगठन या मेट्रो संगठन से रिटायर्ड कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं.
उम्मीदवार का रिकॉर्ड साफ होना चाहिए और उसके खिलाफ कोई विजिलेंस या अनुशासनात्मक मामला नहीं होना चाहिए.
जो उम्मीदवार अभी नौकरी कर रहे हैं, उन्हें डीएमआरसी में ज्वाइन करने से पहले अपनी वर्तमान नौकरी से रिटायर होना होगा.
आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 55 साल और अधिकतम आयु 62 साल तय की गई है जिसकी गणना 1 मई 2026 के आधार पर की जाएगी.
इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को उनके रिटायरमेंट से पहले वाली सैलरी के आधार पर आय दी जाएगी. दिल्ली मेट्रो के नोटिफिकेशन के अनुसार मैनेजर या इंस्पेक्शन पद के लिए 7वें वेतन आयोग के लेवल-11 के आधार पर 67,700 रुपये से 2,08,700 रुपये तक या फिर आईडीए पे स्केल 60,000 रुपये से 1,80,000 रुपये (एग्जीक्यूटिव लेवल) से रिटायर्ड उम्मीदवारों को 1,06,300 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाएगी. असिस्टेंट मैनेजर या इंस्पेक्शन पद पर चयनित उम्मीदवारों को 82,700 रुपये महीना सैलरी दी जाएगी.
दिल्ली मेट्रो में इस भर्ती के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले भर्ती का नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और उसमें दिए गए आवेदन फॉर्म का फॉर्मेट हासिल कर लें. इसके बाद फॉर्म में अपना नाम, पद का नाम, सर्विस, विभाग, पता, फोन नंबर समेत अन्य जरूरी जानकारी भरें. शैक्षणिक योग्यता वाले सेक्शन में अपनी योग्यता और अनुभव दर्ज करें. फॉर्म पूरा भरने के बाद तारीख और स्थान लिखें और अपना सिग्नेचर करें.
इसके अलावा आवेदन फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी को भी लगा दें और आवेदन पत्र को लिफाफे में रखकर एडिशनल जनरल मैनेजर (HR), प्रोजेक्ट, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मेट्रो भवन, फायर ब्रिगेड लेन, बाराखंबा रोड पते पर भेज दें. 19 मई या उससे पहले तक ही आवेदन पत्र भेज सकते हैं.
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन PRCE बेसेस पर पर्सनल इंटरव्यू के अलावा मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन की प्रक्रिया को अपना कर होगा. शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों की लिस्ट को जून 2026 के चौथे हफ्ते में जारी किया जाएगा जिसे डीएमआरसी की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है. चयनित उम्मीदवारों के लिए फाइनल रिजल्ट जुलाई 2026 के दूसरे हफ्ते में जारी किया जा सकता है. सेलेक्ट किए गए उम्मीदवारों की पोस्टिंग चेन्नई के श्री सिटी में की जाएगी.