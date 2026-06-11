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दिल्ली मेट्रो में नौकरी के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी? निकली नई भर्तियां; सिलेक्शन, सैलरी और अप्लाई प्रोसेस तक जानें सब कुछ

Delhi Metro New Vacancies: क्या आप भी दिल्ली मेट्रो में नौकरी की तलाश कर रहे हैं या जानना चाहते हैं कि कितने पढ़े-लिखे व्यक्ति को यहां काम करने का मौका मिलता है? आइए दिल्ली मेट्रो की लेटेस्ट भर्ती में मांगी जा रही योग्यता, सैलरी और आवेदन प्रक्रिया जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 11, 2026, 07:42 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:46 AM IST
दिल्ली मेट्रो में नौकरी के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी? निकली नई भर्तियां; सिलेक्शन, सैलरी और अप्लाई प्रोसेस तक जानें सब कुछ
Image Credit: DMRC delhi metro vacancy 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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