/दिल्ली मेट्रो में नौकरी के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी? निकली नई भर्तियां; सिलेक्शन, सैलरी और अप्लाई प्रोसेस तक जानें सब कुछ

DMRC Delhi Metro New Vacancies: दिल्ली मेट्रो में वैसे तो अलग-अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से योग्यताएं भी अलग हैं. यहां फ्रेशर्स से लेकर काम में अनुभव रखने वालों को नौकरी मिल सकती है. 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन कर चुका व्यक्ति भी दिल्ली मेट्रो में नौकरी हासिल कर सकता है लेकिन सभी के लिए पद के अनुसार योग्यता अलग-अलग हो सकती हैं. दिल्ली मेट्रो में निकली नई भर्ती की अगर बात करें तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DRMC) की ओर से 60 साल से अधिक उम्र वालों की भर्ती की जा रही है. डीएमआरसी की ओर से रिटायर लोगों को काम करने का मौका दिया जा रहा है जिसके लिए ऑफलाइन फॉर्म जमा करना होगा. आइए दिल्ली मेट्रो की नई भर्ती के बारे में विस्तार से जानते हैं.