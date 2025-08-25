डिलिवरी बॉय को नहीं मिलती सैलरी, फिर भी हर महीने करीब 36000 रुपये की कमाई! जानें कैसे मिलता है पार्सल डिलीवरी का काम?
Advertisement
trendingNow12895627
Hindi Newsनौकरी

डिलिवरी बॉय को नहीं मिलती सैलरी, फिर भी हर महीने करीब 36000 रुपये की कमाई! जानें कैसे मिलता है पार्सल डिलीवरी का काम?

Delivery Boy Job: क्या आप अमेजन या मिंत्रा जैसी कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करना चाहते हैं और हर महीने करीब 36000 रुपये की कमाई करना चाहते हैं? तो आइए आवेदन समेत अन्य जानकारी बताते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 25, 2025, 10:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डिलिवरी बॉय को नहीं मिलती सैलरी, फिर भी हर महीने करीब 36000 रुपये की कमाई! जानें कैसे मिलता है पार्सल डिलीवरी का काम?

Delivery Boy Job: कभी सोचा है आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और आपके सामान को घर तक पहुंचाने वाला डिलीवरी बॉय कितना कमा लेता होगा? अगर नहीं, तो जानकर हैरान रह जाएंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि एक डिलीवरी बॉय की कमाई हर महीने करीब 36000 रुपये होती है. इन्हें सैलरी पैकेज नहीं मिलता लेकिन प्रति पार्सल से ही ये अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं. अगर आप भी डिलीवरी बॉय बनना चाहते हैं या इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आइए विस्तार से बताते हैं कि एक डिलीवरी बॉय को प्रति पार्सल कितना मिलता है और साथ में क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं?

डिलीवरी बॉय कैसे बनते हैं?

अगर आप अमेजन या मिंत्रा के डिलीवरी बॉय बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अमेजन के कार्यालय जाना होगा. यहां जाकर आप आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं. वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद करीब 5 दिनों की ट्रेनिंग करवाई जाती है. इसके बा कैंडिडेट को पार्सल डिलीवरी करने का काम किया जाता है. चुनिंदा क्षेत्र दे दिया जाते हैं जहां पार्सल डिलीवर करना होता है. ऐसा ही प्रोसेस आप मिंत्रा के ऑफिस जाकर अपना सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

किस तरह की होती है ट्रेनिंग?

डिलीवरी बॉय की ट्रेनिंग के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना और ग्राहकों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ये सिखाया जाता है. ग्राहकों से प्यार से बात करना सीखाया जाता है. साथ ही विभिन्न इलाकों से लेकर रूट्स की जानकारी भी दी जाती है. पैकेज को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं और टूटने फूटने वाली चीजों को बचाकर रखा जा सकता है, इसकी भी जानकारी दी जाती है. इसके अलावा पेमेंट से संबंधित सुरक्षा के पहलुओं को भी बताया जाता है.

डिलीवरी बॉय को प्रति पार्सल कितने रुपये मिलते हैं?

अमेजन अपने डिलीवरी बॉय को प्रति पार्सल के लिए 12 रुपये देता है. ऐसा क्षेत्र जहां ऑनलाइन शॉपिंग अधिक की जाती है और ऑर्डर भी ज्यादा मिलते हैं तो ऐसे में एक दिन में वो 100 पार्सल डिलीवर कर लेते हैं. जबकि, 80 तक तो ऑर्डर मिल जाते हैं. अगर एक दिन 100 पार्सल की डिलीवरी करते हैं तो डिलीवरी बॉय की कमाई प्रतिमाह 36000 रुपये तक हो सकती है. इस तरह से एक डिलीवरी बॉय महीने में 36000 रुपये तक कमा सकता है.

डिलीवरी बॉय से पार्सल खराब हो जाए तो कितना भुगतान करना होता है?

डिलीवरी बॉय से अगर पार्सल टूट जाता है तो इसकी पूरी भरपाई डिलीवरी बॉय को करनी होती है. जबकि, पार्सल खो जाने पर 800 जमा करने होते हैं. इसलिए डिलीवरी बॉय को पहले ही ट्रेनिंग के दौरान बताया दिया जाता है कि अगर पार्सल लेते समय वो टूटा हुआ लगे तो उसे लेने से मना कर दें.

डिलीवरी बॉय को क्या सुविधा मिलती है?

डिलीवरी बॉय को प्रति पार्सल के पैसे मिलने के अलावा इंश्योरेंस की सुविधा भी मिलती है. कंपनी की ओर से डिलीवरी पार्टनर्स का इंश्योरेंस करवाया जाता है. इसके तहत डिलीवरी बॉय को बाइक एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है.

ये भी पढ़ें- Government Job Age: 40 की उम्र के बाद भी सच होगा सरकारी नौकरी पाने का सपना! प्राइवेट जॉब से हो गए हैं बोर, तो कर लें ट्राई

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

job

Trending news

छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई
#amit shah
छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई
'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ..,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बयान
parliament
'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ..,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बयान
बारिश के चलते हवाई यात्रा प्रभावित, एयरलाइंस कंपनियों ने दी यात्रियों को ये सलाह
Delhi
बारिश के चलते हवाई यात्रा प्रभावित, एयरलाइंस कंपनियों ने दी यात्रियों को ये सलाह
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर अमित शाह का बड़ा बयान
#amit shah
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर अमित शाह का बड़ा बयान
गुजरात को आज 5,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी
PM Modi
गुजरात को आज 5,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
JPC
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
राहुल गांधी कब करेंगे शादी? नेता प्रतिपक्ष ने दिया अपडेट, याद आई लालू की वो सलाह
Rahul Gandhi
राहुल गांधी कब करेंगे शादी? नेता प्रतिपक्ष ने दिया अपडेट, याद आई लालू की वो सलाह
Aaj Ki Taza Khabar Live: केंद्र सरकार ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से हटाई Z कैटेगिरी की सुरक्षा, दिल्ली पुलिस को फिर सौंपी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: केंद्र सरकार ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से हटाई Z कैटेगिरी की सुरक्षा, दिल्ली पुलिस को फिर सौंपी
नौकरी न होने पर पति को ताना मारती थी पत्नी, हाई कोर्ट ने कहा ये क्रूरता है
Chhattisgarh High Court
नौकरी न होने पर पति को ताना मारती थी पत्नी, हाई कोर्ट ने कहा ये क्रूरता है
भारत को अगले साल मिल सकता है अचूक सुरक्षा कवच, ट्रायल में एक साथ भेद दिए 3 टारगेट
Integrated Air Defense Weapon System
भारत को अगले साल मिल सकता है अचूक सुरक्षा कवच, ट्रायल में एक साथ भेद दिए 3 टारगेट
;