डिलिवरी बॉय को नहीं मिलती सैलरी, फिर भी हर महीने करीब 36000 रुपये की कमाई! जानें कैसे मिलता है पार्सल डिलीवरी का काम?

Delivery Boy Job: कभी सोचा है आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और आपके सामान को घर तक पहुंचाने वाला डिलीवरी बॉय कितना कमा लेता होगा? अगर नहीं, तो जानकर हैरान रह जाएंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि एक डिलीवरी बॉय की कमाई हर महीने करीब 36000 रुपये होती है. इन्हें सैलरी पैकेज नहीं मिलता लेकिन प्रति पार्सल से ही ये अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं. अगर आप भी डिलीवरी बॉय बनना चाहते हैं या इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आइए विस्तार से बताते हैं कि एक डिलीवरी बॉय को प्रति पार्सल कितना मिलता है और साथ में क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं?

डिलीवरी बॉय कैसे बनते हैं?

अगर आप अमेजन या मिंत्रा के डिलीवरी बॉय बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अमेजन के कार्यालय जाना होगा. यहां जाकर आप आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं. वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद करीब 5 दिनों की ट्रेनिंग करवाई जाती है. इसके बा कैंडिडेट को पार्सल डिलीवरी करने का काम किया जाता है. चुनिंदा क्षेत्र दे दिया जाते हैं जहां पार्सल डिलीवर करना होता है. ऐसा ही प्रोसेस आप मिंत्रा के ऑफिस जाकर अपना सकते हैं.

किस तरह की होती है ट्रेनिंग?

डिलीवरी बॉय की ट्रेनिंग के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना और ग्राहकों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ये सिखाया जाता है. ग्राहकों से प्यार से बात करना सीखाया जाता है. साथ ही विभिन्न इलाकों से लेकर रूट्स की जानकारी भी दी जाती है. पैकेज को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं और टूटने फूटने वाली चीजों को बचाकर रखा जा सकता है, इसकी भी जानकारी दी जाती है. इसके अलावा पेमेंट से संबंधित सुरक्षा के पहलुओं को भी बताया जाता है.

डिलीवरी बॉय को प्रति पार्सल कितने रुपये मिलते हैं?

अमेजन अपने डिलीवरी बॉय को प्रति पार्सल के लिए 12 रुपये देता है. ऐसा क्षेत्र जहां ऑनलाइन शॉपिंग अधिक की जाती है और ऑर्डर भी ज्यादा मिलते हैं तो ऐसे में एक दिन में वो 100 पार्सल डिलीवर कर लेते हैं. जबकि, 80 तक तो ऑर्डर मिल जाते हैं. अगर एक दिन 100 पार्सल की डिलीवरी करते हैं तो डिलीवरी बॉय की कमाई प्रतिमाह 36000 रुपये तक हो सकती है. इस तरह से एक डिलीवरी बॉय महीने में 36000 रुपये तक कमा सकता है.

डिलीवरी बॉय से पार्सल खराब हो जाए तो कितना भुगतान करना होता है?

डिलीवरी बॉय से अगर पार्सल टूट जाता है तो इसकी पूरी भरपाई डिलीवरी बॉय को करनी होती है. जबकि, पार्सल खो जाने पर 800 जमा करने होते हैं. इसलिए डिलीवरी बॉय को पहले ही ट्रेनिंग के दौरान बताया दिया जाता है कि अगर पार्सल लेते समय वो टूटा हुआ लगे तो उसे लेने से मना कर दें.

डिलीवरी बॉय को क्या सुविधा मिलती है?

डिलीवरी बॉय को प्रति पार्सल के पैसे मिलने के अलावा इंश्योरेंस की सुविधा भी मिलती है. कंपनी की ओर से डिलीवरी पार्टनर्स का इंश्योरेंस करवाया जाता है. इसके तहत डिलीवरी बॉय को बाइक एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है.

