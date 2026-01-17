Advertisement
trendingNow13077319
Hindi NewsनौकरीDo You Know: कॉलेज और यूनिवर्सिटी को क्या आप भी समझते हैं एक? दोनों में है बड़ा अंतर, जवाब जानने के बाद नहीं होगी कंफ्यूजन

Do You Know: कॉलेज और यूनिवर्सिटी को क्या आप भी समझते हैं एक? दोनों में है बड़ा अंतर, जवाब जानने के बाद नहीं होगी कंफ्यूजन

Colleges and Universities Difference: कॉलेज या यूनिवर्सिटी, दोनों का नाम सुनते होंगे लेकिन कभी सोचा है कि क्यों किसी को कॉलेज और किसी को यूनिवर्सिटी ही कहा जाता है? अगर दोनों एक ही लगते हैं तो आपकी ये जानकारी गलत है. दरअसल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अंतर होता है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 17, 2026, 11:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Do You Know: कॉलेज और यूनिवर्सिटी को क्या आप भी समझते हैं एक? दोनों में है बड़ा अंतर, जवाब जानने के बाद नहीं होगी कंफ्यूजन

College and University Difference: आपने भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा. दोनों के बीच क्या अंतर है शायद इसके बारे में भी जानते होंगे. अगर दोनों एक समझने की गलती करने वाले 90 प्रतिशत लोग में आप भी शामिल हैं तो इसका सही जवाब आपको जान लेना चाहिए. कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच अंतर होता है और बहुत से ऐसे हैं जो इसके बीच के अंतर को जानते नहीं या समझने में भूल कर बैठते हैं. आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाने के साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच में अंतर बताने जा रहे हैं जिसके बारे में पता होने के बाद आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी को कभी एक नहीं मानेंगे. 

College vs Universityआप कॉलेज में पढ़ते हो या और यूनिवर्सिटी में?

अगर अभी पढ़ाई कर रहे हो और ये नहीं जानते कि आप किसी कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी में तो इसका जवाब आज जान जाएंगे. आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सरल शब्दों में बता दें कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी एक-दूसरे से जुड़े होते हैं लेकिन एक जैसे नहीं होते हैं. यूनिवर्सिटी उच्च शिक्षा और शोध का केंद्र होता है. जबकि, कॉलेज शिक्षा का पहला मजबूत कदम होता है.

What is college: कॉलेज क्या होता है?

एक शैक्षणिक संस्था को कॉलेज कहा जाता है जो आमतौर पर किसी यूनिवर्सिटी से संबद्ध रहती है. पढ़ाई करने के लिए, परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन की सुविधा कॉलेज में होती है मगर जब डिग्री देने की बात आती है तो उसका अधिकार कॉलेज के पास नहीं होता है. एक सीमित विषय जैसे- आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस आदि कोर्स के लिए कॉलेज जाना जाता है. उदाहरण के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी है और उसमें अलग-अलग कॉलेज जैसे- दौलत राम कॉलेज, रामजस कॉलेज आदि आते हैं लेकिन स्टूडेंट्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है.

Add Zee News as a Preferred Source

What is a university: यूनिवर्सिटी क्या होती है?

कॉलेज के बारे में जानने के साथ ही आप समझ गए होंगे कि यूनिवर्सिटी क्या है, लेकिन अधिक समझने के लिए जान लें कि यूनिवर्सिटी शिक्षा का एक बड़ा और स्वतंत्र केंद्र है. इसके अंतर्गत कई कॉलेज आते हैं जिनमें पढ़ने वाले छात्रों को यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल होती है. यूनिवर्सिटी के पास ग्रेजुएशन (UG), मास्टर डिग्री (PG) और शोध (PhD) जैसे डिग्री देने का पूरा अधिकार होता है. उदाहरण के लिए भारत में बड़ी यूनिवर्सिटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU), बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) आदि शामिल हैं.

कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्या है मुख्य अंतर?

सीधे शब्दों में कहें तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा अंतर अधिकार और दायरे का होता है. कॉलेज पढ़ता है और यूनिवर्सिटी डिग्री देती है. कॉलेज में सीमित कोर्स होते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी में कई कोर्स और शोध के जरिए होते हैं. कॉलेज में कम रिसर्च और यूनिवर्सिटी में ज्यादा रिसर्च होती है.

ये भी पढ़ें- GK Quiz: 99% लोग नहीं जानते BANK की फुल फॉर्म! क्या आपको पता है जवाब?

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

do you know

Trending news

'चलो काम पर वापस चलते हैं...' चुनाव में करारी हार के बाद राज ठाकरे का पहला संदेश
Maharashtra Elections 2026
'चलो काम पर वापस चलते हैं...' चुनाव में करारी हार के बाद राज ठाकरे का पहला संदेश
मुस्लिम वोटर्स का कांग्रेस से मोहभंग? मालेगांव में AIMIM और ISLAM ने उड़ाई कांग्रेस
Malegaon Municipal Election Results
मुस्लिम वोटर्स का कांग्रेस से मोहभंग? मालेगांव में AIMIM और ISLAM ने उड़ाई कांग्रेस
सलमान खान की फिल्म में क्या है विदेश मंत्रालय का रोल?गलवान पर रणधीर जायसवाल की सफाई
Battle Of Galwan
सलमान खान की फिल्म में क्या है विदेश मंत्रालय का रोल?गलवान पर रणधीर जायसवाल की सफाई
BMC Election: 'जिन्होंने मेरा घर गिराया, जनता ने...' उद्धव की हार पर बोलीं कंगना
BMC Election
BMC Election: 'जिन्होंने मेरा घर गिराया, जनता ने...' उद्धव की हार पर बोलीं कंगना
जिसे मुस्लिम पार्टी कहा गया उसी का खेला; महाराष्ट्र में AIMIM की जीत का हिंदू फैक्टर
AIMIM
जिसे मुस्लिम पार्टी कहा गया उसी का खेला; महाराष्ट्र में AIMIM की जीत का हिंदू फैक्टर
पहचान और पुराने नारे फेल; महाराष्ट्र ने राजनीति के ओल्ड चैप्टर को कर दिया क्लोज
Maharashtra Municipal Election Results
पहचान और पुराने नारे फेल; महाराष्ट्र ने राजनीति के ओल्ड चैप्टर को कर दिया क्लोज
पुणे में पवारों की एकता के बीच खिला कमल, चाचा-भतीजा बुरी तरह फेल, क्या होगा भविष्य?
Pune Election Results
पुणे में पवारों की एकता के बीच खिला कमल, चाचा-भतीजा बुरी तरह फेल, क्या होगा भविष्य?
असम में PM मोदी का मेगा वीकेंड प्लान, देंगे करोड़ों की सौगात
PM Modi Assam visit
असम में PM मोदी का मेगा वीकेंड प्लान, देंगे करोड़ों की सौगात
खूनखराबे के बीच वापसी... ईरान से लौटे भारतीयों ने क्या बताया, क्यों हो गए भावुक?
Indians Return from Iran
खूनखराबे के बीच वापसी... ईरान से लौटे भारतीयों ने क्या बताया, क्यों हो गए भावुक?
सिलीगुड़ी में मंदिर, बेलडांगा में उन्माद; क्या यही है ममता बनर्जी का ‘निर्भय बंगाल'
DNA
सिलीगुड़ी में मंदिर, बेलडांगा में उन्माद; क्या यही है ममता बनर्जी का ‘निर्भय बंगाल'