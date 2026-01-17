Do You Know: कॉलेज और यूनिवर्सिटी को क्या आप भी समझते हैं एक? दोनों में है बड़ा अंतर, जवाब जानने के बाद नहीं होगी कंफ्यूजन

Colleges and Universities Difference: कॉलेज या यूनिवर्सिटी, दोनों का नाम सुनते होंगे लेकिन कभी सोचा है कि क्यों किसी को कॉलेज और किसी को यूनिवर्सिटी ही कहा जाता है? अगर दोनों एक ही लगते हैं तो आपकी ये जानकारी गलत है. दरअसल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अंतर होता है.
College and University Difference: आपने भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा. दोनों के बीच क्या अंतर है शायद इसके बारे में भी जानते होंगे. अगर दोनों एक समझने की गलती करने वाले 90 प्रतिशत लोग में आप भी शामिल हैं तो इसका सही जवाब आपको जान लेना चाहिए. कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच अंतर होता है और बहुत से ऐसे हैं जो इसके बीच के अंतर को जानते नहीं या समझने में भूल कर बैठते हैं. आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाने के साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच में अंतर बताने जा रहे हैं जिसके बारे में पता होने के बाद आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी को कभी एक नहीं मानेंगे.
अगर अभी पढ़ाई कर रहे हो और ये नहीं जानते कि आप किसी कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी में तो इसका जवाब आज जान जाएंगे. आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सरल शब्दों में बता दें कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी एक-दूसरे से जुड़े होते हैं लेकिन एक जैसे नहीं होते हैं. यूनिवर्सिटी उच्च शिक्षा और शोध का केंद्र होता है. जबकि, कॉलेज शिक्षा का पहला मजबूत कदम होता है.
एक शैक्षणिक संस्था को कॉलेज कहा जाता है जो आमतौर पर किसी यूनिवर्सिटी से संबद्ध रहती है. पढ़ाई करने के लिए, परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन की सुविधा कॉलेज में होती है मगर जब डिग्री देने की बात आती है तो उसका अधिकार कॉलेज के पास नहीं होता है. एक सीमित विषय जैसे- आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस आदि कोर्स के लिए कॉलेज जाना जाता है. उदाहरण के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी है और उसमें अलग-अलग कॉलेज जैसे- दौलत राम कॉलेज, रामजस कॉलेज आदि आते हैं लेकिन स्टूडेंट्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है.
कॉलेज के बारे में जानने के साथ ही आप समझ गए होंगे कि यूनिवर्सिटी क्या है, लेकिन अधिक समझने के लिए जान लें कि यूनिवर्सिटी शिक्षा का एक बड़ा और स्वतंत्र केंद्र है. इसके अंतर्गत कई कॉलेज आते हैं जिनमें पढ़ने वाले छात्रों को यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल होती है. यूनिवर्सिटी के पास ग्रेजुएशन (UG), मास्टर डिग्री (PG) और शोध (PhD) जैसे डिग्री देने का पूरा अधिकार होता है. उदाहरण के लिए भारत में बड़ी यूनिवर्सिटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU), बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) आदि शामिल हैं.
सीधे शब्दों में कहें तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा अंतर अधिकार और दायरे का होता है. कॉलेज पढ़ता है और यूनिवर्सिटी डिग्री देती है. कॉलेज में सीमित कोर्स होते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी में कई कोर्स और शोध के जरिए होते हैं. कॉलेज में कम रिसर्च और यूनिवर्सिटी में ज्यादा रिसर्च होती है.
