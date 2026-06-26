DRDO Apprentice Recruitment 2026: क्या आप भी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) के साथ काम करने का अवसर तलाश रहे हैं या फिर देश के रक्षा अनुसंधान से जुड़ने का सपना देखते हैं? अगर हां, तो आपके लिए एक शानदार मौका है. दरअसल, डीआरडीओ की ओर से अपने डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर (DESIDOC) के लिए अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए कहा के लिए कहा गया है. इस भर्ती अभियान के तहत लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी और कंप्यूटर साइंस जैसे क्षेत्रों में काम के लिए आवेदन कर सकते हैं.