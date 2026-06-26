Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /नौकरी
  • /DRDO Apprentice Recruitment 2026: डीआरडीओ में 1 साल की ट्रेनिंग का मौका, हर महीने मिलेंगे 12,300 रुपये; जानें सीटें और योग्यता

DRDO Apprentice Recruitment 2026: डीआरडीओ में 1 साल की ट्रेनिंग का मौका, हर महीने मिलेंगे 12,300 रुपये; जानें सीटें और योग्यता

DRDO Apprentice Recruitment 2026: भारत सरकार के डीआरडीओ में 1 साल की अप्रेंटिसशिप के तहत विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग पाने का सुनहरा मौका है. चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के दौरान हर महीने स्टाइपेंड भी दिया जाएगा. इस भर्ती के लिए सीमित संख्या में सीटें उपलब्ध हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 26, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:31 PM IST
DRDO Apprentice Recruitment 2026: डीआरडीओ में 1 साल की ट्रेनिंग का मौका, हर महीने मिलेंगे 12,300 रुपये; जानें सीटें और योग्यता
Image Credit: DRDO Apprentice Recruitment 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भारतीय होकर मरना चाहती हूं... 94 साल की 'दादी' ने की दुहाई, लौटाई US की नागरिकता
Indian54 min ago
2
Vaibhav Sooryavanshi1 hr ago
3
mp news1 hr ago
4
ICC Women's T20 World Cup 20261 hr ago
5
human limb regeneration1 hr ago