DRDO Apprentice Recruitment 2026: क्या आप भी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) के साथ काम करने का अवसर तलाश रहे हैं या फिर देश के रक्षा अनुसंधान से जुड़ने का सपना देखते हैं? अगर हां, तो आपके लिए एक शानदार मौका है. दरअसल, डीआरडीओ की ओर से अपने डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर (DESIDOC) के लिए अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए कहा के लिए कहा गया है. इस भर्ती अभियान के तहत लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी और कंप्यूटर साइंस जैसे क्षेत्रों में काम के लिए आवेदन कर सकते हैं.
चयनित उम्मीदवारों को एक साल तक DRDO के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण मिलेगा. इतना ही नहीं, ट्रेनिंग के दौरान हर महीने 12,300 रुपये तक का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा. डीआरडीओ के साथ काम करने का मौका किन उम्मीदवारों को मिल सकता है? कैसे और कहां से आवेदन कर सकते हैं? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
DRDO अप्रेंटिस भर्ती 2026 के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, उसके बाद चयनित उम्मीदवार DRDO के विशेषज्ञों से ट्रेनिंग हासिल करने के लिए योग्य होंगे. हालांकि, उससे पहले उम्मीदवार ये जान लें कि आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए. दरअसल, अप्रेंटिस भर्ती के तहत संबंधित ट्रेड में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए.
लाइब्रेरी एंड इनफॉर्मेशन साइंस के लिए ग्रेजुएशन के साथ 1 साल तक की लाइब्रेरी एंड इनफॉर्मेशन साइंस में डिग्री होनी चाहिए. कंप्यूटर साइंस के लिए बीई/बीटेक या 3 साल का डिप्लोमा, जबकि फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए संबंधित क्षेत्र में 3 साल डिप्लोमा या आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए. सिर्फ वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने साल 2024 या 2025 में अपनी डिग्री या डिप्लोमा पूरा किया हो. 2024 से पहले पास हो चुके और पोस्ट ग्रेजुएट (PG) उम्मीदवारों को भर्ती के तहत आवेदन के लिए योग्य नहीं माना जाएगा.
अधिकतम उम्र 28 साल हो सकती है. नियम के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में एससी या एसटी उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिलेगी. जबकि, ओबीसी उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में 3 साल की छूट मिल सकती है.
DRDO की इस अप्रेंटिस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा. हालांकि, पहले आवेदन पत्र को डाउनलोड करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनानी होगी. इसके बाद फॉर्म को भरकर और डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के बाद 'निदेशक, रक्षा वैज्ञानिक सूचना एवं प्रलेखन केंद्र (DESIDOC), मेटकाफ हाउस, सिविल लाइन्स, दिल्ली- 110054' इस पते पर फॉर्म भेजना होगा. निम्न आवेदन प्रक्रिया बताई गई है.
DRDO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने से पहले NATS पोर्टल पर जाएं.
यहां पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पहले अपना लें और फिर DRDO की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें.
आवेदन फॉर्म में सभी डिटेल्स दर्ज कर दें और निर्धारित स्थान पर साइन करें.
फॉर्म से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी एक लिफाफे में रखें.
उस पर संबंधित अप्रेंटिस पद का नाम लिख.
इसके बाद खुद जाकर या डाक के जरिए आवेदन पत्र को जमा कर दें.