DRDO Recruitment 2025: 18 से 28 साल वालों के पास मौका! 764 पदों पर निकली वैकेंसी, 1.12 लाख तक मिलेगी सैलरी

DRDO CEPTAM Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) की यूनिट सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट (CEPTAM) ने कुल 764 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 09 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आवेदन विंडो एक्टिव होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे.

इन 764 पदों पर निकली वैकेंसी

सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B (STA-B) - 561 पद

टेक्नीशियन-A (टेक-A) - 203 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B (STA-B) : मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित पद अनुसार ग्रेजुएशन की डिग्री या डिप्लोमा.

टेक्नीशियन-A (टेक-A) : मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की डिग्री के साथ ITI की डिग्री.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 28 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

जनरल - 100 रुपए

SC, ST, PwBD - नि:शुल्क

इतनी होगी सैलरी

सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B (STA-B) - 35,400 से 1,12,400 रुपये प्रति महीने

टेक्नीशियन-A (टेक-A) - 19,900 से 63,200 रुपये प्रति महीने

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

