Advertisement
trendingNow13027526
Hindi Newsनौकरी

DRDO Recruitment 2025: 18 से 28 साल वालों के पास मौका! 764 पदों पर निकली वैकेंसी, 1.12 लाख तक मिलेगी सैलरी

DRDO CEPTAM Recruitment 2025 Vacancy: डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) की यूनिट सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट (CEPTAM) ने कुल 764 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार 09 दिसंबर, 2025 से आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 03, 2025, 03:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DRDO Recruitment 2025: 18 से 28 साल वालों के पास मौका! 764 पदों पर निकली वैकेंसी, 1.12 लाख तक मिलेगी सैलरी

DRDO CEPTAM Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) की यूनिट सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट (CEPTAM) ने कुल 764 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया  09 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आवेदन विंडो एक्टिव होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे. 

इन 764 पदों पर निकली वैकेंसी 

  • सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B (STA-B) - 561 पद

    Add Zee News as a Preferred Source

  • टेक्नीशियन-A (टेक-A) - 203 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 

  • सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B (STA-B) : मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित पद अनुसार ग्रेजुएशन की डिग्री या डिप्लोमा. 

  • टेक्नीशियन-A (टेक-A) : मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की डिग्री के साथ ITI की डिग्री. 

आयु सीमा 

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 28 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

ये भी पढ़ें: MSEDCL Recruitment 2025: मैनेजर बनने का शानदार मौका! 120 पदों पर भर्ती शुरू, 2.9 लाख तक होगी सैलरी

आवेदन शुल्क 

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है- 

  • जनरल - 100 रुपए

  • SC, ST, PwBD - नि:शुल्क

इतनी होगी सैलरी

  • सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B (STA-B)  - 35,400 से 1,12,400 रुपये प्रति महीने 

  • टेक्नीशियन-A (टेक-A) - 19,900 से 63,200 रुपये प्रति महीने

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

ये भी पढ़ें: SBI SCO Recruitment 2025: 20 से 42 साल वालों के लिए सरकारी नौकरी! 996 पदों पर भर्ती शुरू, जानिए कितनी होगी सैलरी

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

DRDO CEPTAM Recruitment 2025

Trending news

सभी को 'जिहाद' सिखाया जाना चाहिए...इमरान मसूद ने किया मौलाना मदनी के बयान का समर्थन
Mahmood Madani
सभी को 'जिहाद' सिखाया जाना चाहिए...इमरान मसूद ने किया मौलाना मदनी के बयान का समर्थन
वैष्णो देवी कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM बोले- नियम तो आपको मानने होंगे
vaishno devi medical college
वैष्णो देवी कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM बोले- नियम तो आपको मानने होंगे
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
AI Video Controversy
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
ऐसा क्या हुआ, जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर वापस लाएगी भारत सरकार
Supreme Court News
ऐसा क्या हुआ, जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर वापस लाएगी भारत सरकार
Video: पहले संसद में लाईं कुत्ता, अब 'भौं-भौं' क्यों करने लगीं रेणुका चौधरी?
Renuka Chaudhary
Video: पहले संसद में लाईं कुत्ता, अब 'भौं-भौं' क्यों करने लगीं रेणुका चौधरी?
Parliament Winter Session Day 3: संचार साथी ऐप से नहीं हो सकेगी जासूसी, जानें संसद में सरकार ने क्या बताया?
Parliament winter session
Parliament Winter Session Day 3: संचार साथी ऐप से नहीं हो सकेगी जासूसी, जानें संसद में सरकार ने क्या बताया?
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
Karnataka News
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
muslim divorced women
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
भयंकर ठंड के बीच भारी बारिश से इन राज्यों में मचेगा कहर! 3-7 दिसंबर तक मौसम का हाल
IMD
भयंकर ठंड के बीच भारी बारिश से इन राज्यों में मचेगा कहर! 3-7 दिसंबर तक मौसम का हाल
हिंदुओं के करोड़ों देवता कैसे? सीएम रेवंत रेड्डी ने क्या कहा, जिस पर विवाद हो गया
CM Revanth Reddy
हिंदुओं के करोड़ों देवता कैसे? सीएम रेवंत रेड्डी ने क्या कहा, जिस पर विवाद हो गया