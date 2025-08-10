DRDO DMRL में ITI अप्रेंटिस के कई पदों पर निकली भर्ती, लास्ट डेट से पहले करें आवेदन, ऐसे होगा सिलेक्शन
नौकरी

DRDO DMRL Apprentice Recruitment 2025: डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) की डिफेंस मेटालर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी (DMRL) में ITI अप्रेंटिस के 80 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है. उम्मीदवार 30 अगस्त से पहले ऑनलाइन आवेदन कर दें. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 10, 2025, 06:04 PM IST
DRDO DMRL ITI Apprentice Recruitment 2025: भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की प्रमुख एजेंसी DRDO (डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन) की डिफेंस मेटालर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी (DMRL) में आईटीआई अप्रेंटिस के 80 पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 8 अगस्त, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त, 2025 तय की गई है. ऐसे में जो उम्मीदवार अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वो लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें.

इन 80 पदों पर निकली भर्ती-

वेल्डर - 2

टर्नर - 5

मशीनिस्ट - 10

फिटर - 12

इलेक्ट्रॉनिक्स - 6

इलेक्ट्रीशियन - 12

कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट - 30

कारपेंटर - 2

फोटोग्राफर - 1

योग्यता 
जारी पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास NCVT/SCVT से मान्यता प्राप्त संस्थान से रेगुलर कैंडिडेट के तौर पर ITI की डिग्री होनी चाहिए. वहीं, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर चुके उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन नहीं सकते. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन मेरिट बेसिस पर किया जाएगा. वहीं, ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर जारी नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

इन डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी-

  • पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट

  • पूर्व संस्थान का कंडक्ट/कैरेक्टर सर्टिफिकेट

  • फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट

  • SSC सर्टिफिकेट

  • ITI सर्टिफिकेट

  • कास्ट/PWD सर्टिफिकेट

  • बैंक पासबुक की कॉपी

  • आधार कार्ड

  • पासपोर्ट साइज फोटो

ऐसे करें आवेदन-
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.apprenticeshipindia.gov.in पर जाएं. 

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें. 

  • रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉग इन करें और फॉर्म भरें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को सही साइट में अपलोड करें.

  • फॉर्म को एक बार चेक करने के बाद सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

About the Author
author img
दीपा मिश्रा

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

