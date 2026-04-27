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DRDO Internship 2026: डीआरडीओ में काम करने का मौका, नहीं देनी कोई परीक्षा; 6 महीने तक मिलेंगे 30000 रुपये

DRDO Internship 2026: भारत के बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट में से एक डीआरडीओ में इंटर्नशिप का मौका मिल रहा है. योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और बिना परीक्षा के सिलेक्शन भी हो सकता है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 27, 2026, 11:01 AM IST
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DRDO Internship 2026
DRDO Internship 2026

DRDO Internship 2026: डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) के साथ काम करना चाहते हैं? या भारत के बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप करने की प्लानिंग कर रहे हैं? अगर हां, तो मौका अच्छा है खासतौर पर उन छात्रों के लिए जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं. हाल ही में डीआरडीओ ने दिल्ली और हल्द्वानी के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है. अच्छे इंटर्न की तलाश के साथ उन्होंने आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया है और योग्य उम्मीदवारों से कहा है कि वो आवेदन कर लें. 15 मई तक आवेदन करने का मौका दिया जाएगा. 

काम सीखने के साथ पैसा भी

डीआरडीओ के साथ काम करने का अनुभव भी हासिल करें और साथ की साथ हर महीने पैसे भी ले सकते हैं. दरअसल. ये इंटर्नशिप प्रोग्राम उन उम्मीदवारों के लिए है जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं. इस साल जो बी.ई/बीटेक और एम.ई/एमटेक के फाइनल ईयर में पहुंचने वाले हैं वो इस इंटर्नशिप के लिए योग्य हैं. हल्द्वानी रिसर्च सेल (DIBER) के लिए इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को शुरू किया है. डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी और एल्ड साइंसेज (DIPAS) में भी इस प्रोग्राम के तहत इंटर्न रखे जाएंगे. 

कहां और कितनी वैकेंसी?

  • मैकेनिकल इंजीनियरिंग:- DIPAS, दिल्ली में 2 पद और DIBER, हल्द्वानी में 1 पद खाली हैं.

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  • कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग:- DIPAS, दिल्ली में 1 पद उपलब्ध है.

  • इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग:- DIPAS, दिल्ली में 1 पद और DIBER, हल्द्वानी में 1 पद खाली है.

  • इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग:- DIBER, हल्द्वानी में 2 पद खाली हैं.

​डीआरडीओ इंटर्नशिप में कितना मिलेगा स्टाइपेंड?

डीआरडीओ की इस इंटर्नशिप प्रोग्राम की अवधि 6 महीने तक की है जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2026 से हो सकती है. चयनित उम्मीदवारों को 30 हजार रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा. शुरुआत के 3 महीने पूरे होने पर 15000 रुपये और बाद के 3 महीने पूरे होने पर 15 हजार रुपये दिए जाएंगे. स्टूडेंट के लिए कम से कम 15 दिन इंटर्नशिप में एक्टिव रहना जरूरी होगा. 6 महीने की इंटर्नशिप पूरी कर लेने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा. 

कैसे और कहां से करें अप्लाई?

डीआरडीओ इंटर्नशिप के तहत www.drdo.gov.in/drdo/en/offerings/vacancies पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा. इसके बाद सारा प्रोसेस ऑफलाइन होगा. आवेदन पत्र में सभी डिटेल्स को कैपिटल लेटर्स में भरना होगा. नाम, कॉलेज, मार्क्स समेत अन्य डिटेल्स को दर्ज कर दें. आवेदन पत्र में नीचे की ओर कॉलेज की मुहर के साथ प्रिंसिपल सिग्नेचर करवाना भी जरूरी होगा. कॉलेज आईडी, आधार कार्ड और मार्कशीट आदि दस्तावेजों को अटैच करना होगा. अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो भी लगा दें. इसके बाद फॉर्म को नीचे दिए गए पते पर भेजना होगा.

इस पे पर भेजें आवेदन- 'दी डायरेक्टर, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी एंड एलाइड साइंस, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, लखनऊ रोड, तिमारपुर, दिल्ली- 110054'

ये भी पढ़ें- BPCL Recruitment 2026: भारत पेट्रोलियम में लाखों रुपये तक सैलरी वाली नौकरी! 200+ वैकेंसी, लास्ट डेट से लेकर आवेदन प्रोसेस यहां

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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