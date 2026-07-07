/DRDO Internship 2026: 30000 रुपये स्टाइपेंड की इंटर्नशिप, बीटेक-एमटेक वालों को डीआरडीओ में काम करने का मिलेगा मौका

DRDO Internship 2026: देश के सबसे प्रतिष्ठित संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के साथ काम करने का शानदार मौका मिल रहा है. यहां पर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक नई इंटर्नशिप निकाल गई है. ये इंटर्नशिप डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित लैब डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी (DMRL) में होगी. ये लैब सेना के लिए एडवांस मटीरियल और नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करती है. यहां आपको सीनियर वैज्ञानिकों की देखरेख में काम सीखने का मौका मिलेगा. कुल 20 छात्रों को इस इंटर्नशिप के लिए चुना जाएगा, जिसमें ग्रेजुएट (UG) और पोस्ट ग्रेजुएट (PG) दोनों शामिल हैं.