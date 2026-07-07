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DRDO Internship 2026: 30000 रुपये स्टाइपेंड की इंटर्नशिप, बीटेक-एमटेक वालों को डीआरडीओ में काम करने का मिलेगा मौका

DRDO Internship 2026: क्या आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और काम सीखने के लिए कहीं इंटर्नशिप निकलने का इंतजार कर रहे हैं? आइए 30000 रुपये की पेड इंटर्नशिप के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 07, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:03 AM IST
DRDO Internship 2026: 30000 रुपये स्टाइपेंड की इंटर्नशिप, बीटेक-एमटेक वालों को डीआरडीओ में काम करने का मिलेगा मौका
Image Credit: DRDO Internship 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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