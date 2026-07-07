/DRDO Internship 2026: 30000 रुपये स्टाइपेंड की इंटर्नशिप, बीटेक-एमटेक वालों को डीआरडीओ में काम करने का मिलेगा मौका

DRDO Internship 2026: देश के सबसे प्रतिष्ठित संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के साथ काम करने का शानदार मौका मिल रहा है. यहां पर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक नई इंटर्नशिप निकाल गई है. ये इंटर्नशिप डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित लैब डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी (DMRL) में होगी. ये लैब सेना के लिए एडवांस मटीरियल और नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करती है. यहां आपको सीनियर वैज्ञानिकों की देखरेख में काम सीखने का मौका मिलेगा. कुल 20 छात्रों को इस इंटर्नशिप के लिए चुना जाएगा, जिसमें ग्रेजुएट (UG) और पोस्ट ग्रेजुएट (PG) दोनों शामिल हैं.
अगर आप भी डीआरडीओ में इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. कैसे और कहां अप्लाई किया जा सकता है, आइए जानते हैं.
डीआरडीओ का ये इंटर्नशिप प्रोग्राम लैब डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी के लिए है. चयनित उम्मीदवारों को हैदराबाद जाना होगा. यहां पर 6 महीने की अवधि के साथ इंटर्नशिप शुरू होगी और हर महीने 5,000 स्टाइपेंड दिया जाएगा. संभावना है कि इस इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट वर्क की शुरुआत 5 अगस्त 2026 से होगी सकती है जिसमें चयनित उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे.
किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में बी.ई या बीटेक या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में एम.ई या एमटेक या एमससी कर रहे उम्मीदवार जो फुल टाइम डिग्री कोर्स में हैं वो आवेदन कर सकते हैं. ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए 7.0 सीजीपीए या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए पहले साल की परीक्षा में न्यूनतम 70% अंक होने चाहिए.
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 28 साल या उससे कम होनी चाहिए. अधिक जानकारी या विस्तार से योग्यता का पता करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.
मेटलर्जिकल/मेटेरियल साइंस इंजीनियरिंग
मैकेनिकल इंजीनियरिंग
फिजिक्स, केमिस्ट्री
कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मीशन लर्निंग
कंप्यूटर साइंस एडं इंजीनियरिंग (डेटा साइंस)
फॉर्म डाउनलोड करें: सबसे पहले DRDO की वेबसाइट drdo.gov.in पर जाएं और 'Format for Application for DRDO Paid Internship Scheme' का फॉर्म डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लें.
फॉर्म भरें: फॉर्म में अपना नाम, जन्मतिथि, पहचान संख्या, कॉलेज का नाम, अपनी ब्रांच, डिग्री, CGPA, पता, फोन नंबर और ईमेल आईडी जैसी जानकारियां साफ-साफ भरें.
हस्ताक्षर करें: चेकलिस्ट पर टिक करें, तारीख और जगह का नाम लिखकर अपने साइन करें.
स्कैन करें: इस भरे हुए फॉर्म और अपने बाकी सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को मिलाकर एक PDF फाइल बना लें.
ईमेल भेजें: अपने ईमेल के Subject में लिखें: 'Application for paid internship 2026, DMRL Hyderabad', [अपनी ब्रांच का कोड] और इसे hrd.dmrl@gov.in पर ईमेल कर दें.