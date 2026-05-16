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DRDO Internship 2026: इंजीनियरिंग छात्रों के लिए मौका, 30000 रुपये स्टाइपेंड, जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया

DRDO Internship 2026: डीआरडीओ की डेबेल (बेंगलुरु) ने इंजीनियरिंग और साइंस छात्रों के लिए फुल-टाइम इंटर्नशिप निकाली है. चयनित उम्मीदवारों को 30000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा. कौन-कौन आवेदन कर सकता है? कितनी सीटें हैं? चयन प्रक्रिया क्या है और इंटर्नशिप की अवधि कितने महीने तक की है? आइए डीआरडीओ की इंटर्नशिप के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 16, 2026, 03:03 PM IST
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DRDO Internship 2026 Apply Last Date: आज के समय में नौकरी पाने के लिए सिर्फ डिग्री काफी नहीं होती, कंपनियां फ्रेशर्स से अनुभव और स्किल्स की भी मांग करती हैं. ऐसे में कॉलेज के छात्रों के लिए इंटर्नशिप एक बेहतरीन मौका होता है जिससे वे अपने करियर को मजबूत बना सकते हैं. इसी दिशा में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की ओर से एक शानदार अवसर दिया जा रहा है. DRDO के तहत बेंगलुरु स्थित रक्षा जैव अभियांत्रिकी और विद्युत चिकित्सा प्रयोगशाला (DEBEL)  द्वारा साइंस और इंजीनियरिंग छात्रों के लिए फुल-टाइम इंटर्नशिप ऑफर की जा रही है.

इस इंटर्नशिप के लिए वे छात्र आवेदन कर सकते हैं जो रिसर्च और डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं. चयनित उम्मीदवारों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ-साथ 30,000 रुपये तक का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा.

DRDO Internship 2026: सिर्फ 8 सीटें खाली

डीआरडीओ के नए इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत केवल 8 सीटें उपलब्ध हैं. इस अवसर के लिए वे छात्र आवेदन कर सकते हैं जो साइंस और रिसर्च क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं. चयनित उम्मीदवारों को प्रैक्टिकल वर्क का अनुभव मिलेगा, साथ ही उन्हें स्टाइपेंड के रूप में आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी.

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कब मिलेगी चयनित उम्मीदवारों को जानकारी?

डीआरडीओ के नए इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को उनके चयन की जानकारी 18 जून 2026 को दी जाएगी. चयनित उम्मीदवारों की इंटर्नशिप 1 जुलाई 2026 से शुरू होने की संभावना है, जो लगभग 6 महीने तक चलेगी.

इस इंटर्नशिप के तहत बेंगलुरु स्थित DEBEL (DRDO) में चयनित छात्रों को कुल 30,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा. ये राशि दो किस्तों में प्रदान की जाएगी- पहले 3 महीने पूरे होने पर 15,000 रुपये और शेष इंटर्नशिप अवधि पूरी होने के बाद बाकी 15,000 रुपये दिए जाएंगे.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस इंटर्नशिप के लिए वो उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो UGC या AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग या साइंस में UG/PG कोर्स कर रहे हैं वो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं. अधूरी या गलत जानकारी वाले या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

कैसे करें आवेदन?

इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम से की जाएगी, ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे. इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर उसे सावधानीपूर्वक भरना होगा, जिसमें व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर, कॉलेज विवरण, CGPA, सेमेस्टर, ईमेल और संपर्क जानकारी शामिल करनी होगी.

इसके बाद जरूरी दस्तावेज जैसे मार्कशीट की कॉपी और कॉलेज द्वारा जारी अनुमति पत्र (Permission Letter) संलग्न करना अनिवार्य है. फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के साथ-साथ निर्धारित अंडरटेकिंग भी भरनी होगी. पूर्ण आवेदन पत्र को अंतिम तिथि 31 मई 2026 से पहले डीआरडीओ के पते- DEBEL, DRDO, ADE Campus, New Thippasandra, Bengaluru- 560075 पर भेजना होगा.

चयन प्रक्रिया के तहत कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी. उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा और शॉर्टलिस्ट किए गए छात्रों को इंटरव्यू या इंटरैक्शन के लिए बुलाया जा सकता है. अधिक जानकारी और अन्य अपडेट के लिए डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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