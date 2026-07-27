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DRDO Recruitment 2026: बिना परीक्षा के डीआरडीओ में भर्ती, मिलेगी 35000 से ज्यादा सैलरी; JRF के लिए जरूरी योग्यताएं जानिए

DRDO JRF Recruitment 2026: ऐसे उम्मीदवार जो ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर चुके हैं वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में निकली भर्ती के तहत आवेदन कर सकते हैं. यहां पर जेआरएफ के पदों पर भर्ती निकली हुई है, आइए योग्यता से लेकर आवेदन प्रक्रिया तक सब कुछ जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 27, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:46 PM IST
DRDO Recruitment 2026: बिना परीक्षा के डीआरडीओ में भर्ती, मिलेगी 35000 से ज्यादा सैलरी; JRF के लिए जरूरी योग्यताएं जानिए

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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