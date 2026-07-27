/DRDO Recruitment 2026: बिना परीक्षा के डीआरडीओ में भर्ती, मिलेगी 35000 से ज्यादा सैलरी; JRF के लिए जरूरी योग्यताएं जानिए

DRDO JRF Recruitment 2026: क्या आप भी भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन प्रमुख रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) में अपना करियर बनाना चाहते हैं? अगर हां, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है जिसका फायदा उठाकर सीधा डीआरडीओ में नौकरी पा सकते हैं. दरअसल, डीआरडीओ ने जूनयिर रिसर्च फेलो (JRF) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र जारी किया है और इस पद के लिए योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. बिना परीक्षा दिए सिर्फ इंटरव्यू के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को जाना होगा जिसके बाद नौकरी के लिए चयन किया जाएगा.