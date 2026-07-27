/DRDO Recruitment 2026: बिना परीक्षा के डीआरडीओ में भर्ती, मिलेगी 35000 से ज्यादा सैलरी; JRF के लिए जरूरी योग्यताएं जानिए

DRDO JRF Recruitment 2026: क्या आप भी भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन प्रमुख रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) में अपना करियर बनाना चाहते हैं? अगर हां, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है जिसका फायदा उठाकर सीधा डीआरडीओ में नौकरी पा सकते हैं. दरअसल, डीआरडीओ ने जूनयिर रिसर्च फेलो (JRF) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र जारी किया है और इस पद के लिए योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. बिना परीक्षा दिए सिर्फ इंटरव्यू के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को जाना होगा जिसके बाद नौकरी के लिए चयन किया जाएगा.
डीआरडीओ में वॉकइन इंटरव्यू के माध्यम से जेआरएफ पदों पर भर्ती होगी. योग्य उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं जो कि अगस्त के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाएगा. ये भर्ती साइंटिफिक ग्रुप एनालिसिस (SAG) के लिए भी है. ऐसे उम्मीदवार जिनके पास 2 साल का अनुभव होगा उन्हें इस पद के लिए चुना जा सकता है. आइए योग्यता और अन्य डिटेल्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.
मैथिमेटिक्स:- फर्स्ट डिवीजन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) और NET क्वालिफाई.
कंप्यूटर साइंस (CSE / IT / CS):- फर्स्ट डिवीजन से B.E/B.Tech + वैध NET/GATE स्कोर या M.E/M.Tech.
इलेक्ट्रॉनिक्स (EE / ECE):- फर्स्ट डिवीजन से B.E/B.Tech + वैध NET/GATE स्कोर या M.E/M.Tech डिग्री.
फिजिक्स:- फर्स्ट डिवीजन/पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और NET क्वालिफाई.
आयु सीमा:- वॉक-इन इंटरव्यू की तारीख तक अधिकतम उम्र 28 साल है. आरक्षित वर्गों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
मैथिमेटिक्स पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार 5 अगस्त 2026 को वॉकइन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं. इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स के लिए जेआरएप पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखें. जल्द इंटरव्यू डेट की घोषणा हो सकती है. डीआरडीओ में जेआरएफ पोस्ट पर प्रतिमाह 37000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा. इंटरव्यू के समय आवेदन पत्र के साथ-साथ डिग्री और अन्य दस्तावेजों को सबमिट करना होगा.
सब्जेक्टवाइज इंटरव्यू की तारीख अलग-अलग हो सकती है. हालांकि, अगस्त के पहले सप्ताह में इसे आयोजित किया जा सकता है. योग्य उम्मीदवारों को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच इंटरव्यू के लिए बताए गए पते पर जाना होगा. इंटरव्य के लिए 'मेन गेट रिसेप्शन, मेटकाल्फ हाउस, दिल्ली-110054' जाना होगा. ध्यान रहे कि इंटरव्यू के समय साथ में लैपटॉप, पेन ड्राइव, कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी. ध्यान रहे कि इंटरव्यू के लिए जाने से पहले आवेदन करना होगा.
डीआरडीओ की आधिकारिक वेबसाइट पर भर्ती से संबंधित आवेदन पत्र को डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा. उस पर क्लिक करने के बाद आवेदन पत्र डाउनलोड कर लें और सभी मांगी जा रही डिटेल्स को दर्ज करें. इसके बाद भरे हुए फॉर्म को स्कैन कर saghr.sag@gov.in पर ईमेल भेज दें. ध्यान रहे कि इस आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी को इंटरव्यू के दिन साथ लेकर जाना होगा.
भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए सीनियर एडमिन ऑफिसर-II से संपर्क कर सकते हैं. इसके लिए टेलीफोन नंबर 011-23882688 पर संपर्क करना होगा. इसके अलावा आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी संबंधित भर्ती की डिटेल्स जान सकते हैं.